Estas son las 7 formas de seguir ahorrando con el aire acondicionado encendido

Consejos para ahorrar energía dejando puesto el aire acondicionado / EPC

España está atravesando uno de los veranos más intensos de los últimos años, con temperaturas que superan los 40 °C en varias regiones. Durante las últimas semanas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido múltiples alertas en varias comunidades autónomas, destacando el sur y centro del país como las zonas más afectadas. Se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C en algunas localidades, marcando un escenario preocupante para la salud pública y el bienestar general. Esto hace que el consumo energético se dispare día a día, tras el continuo uso del aire acondicionado.

El verano de 2024 el más caluroso

Este episodio de calor extremo se produce en un contexto en el que 2024 tiene el potencial de convertirse en uno de los años más calurosos jamás registrados, superando incluso a 2023. Según los datos actuales, 2024 podría ser el tercer año más cálido desde que se iniciaron los registros en 1961, superado por 2020 y 2017. Este récord histórico de temperaturas subraya la creciente urgencia de adoptar medidas efectivas para combatir el calor, tanto a nivel colectivo como individual.

Con las temperaturas elevadas, muchas buscan refugio en piscinas, ríos o playas para refrescarse. Sin embargo, para quienes no tienen acceso a estos recursos, el aire acondicionado se convierte en una herramienta esencial para mantenerse frescos. No obstante, el uso intensivo de este equipo, especialmente durante las noches cuando las temperaturas no descienden lo suficiente, puede incrementar significativamente la factura eléctrica.

Consejos para reducir el consumo de energía

Para ayudar a los hogares a enfrentar este desafío sin sacrificar el confort, Junkers Bosch siete recomendaciones clave:

Elegir el equipo adecuado para tu hogar, que se adapte al tamaño y número de estancias de tu vivienda. Hay que tener en cuenta el uso de cada espacio y el número de personas que lo habitan para optimizar la eficiencia del sistema. Colocar el dispositivo en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de calor ayuda a obtener mediciones de temperatura más precisas y a mejorar el rendimiento del equipo. No establecer gran diferencia con la temperatura ambiente para facilitar el trabajo del aparato y reducir el consumo, siendo la ideal del aire acondicionado entre 24-26 °C. Activar el "modo eco" o la función "save +", ya que ajusta automáticamente la velocidad del comprensor y del ventilador, lo que permite un ahorro de energía. Con la climatización inteligente, se puede programar el aire acondicionado para que funcione solo cuando es necesario, evitando temperaturas excesivamente frías y promoviendo un uso eficiente del sistema. La limpieza regular de los filtros y el mantenimiento del desagüe son esenciales para prevenir el mal funcionamiento del equipo. Un sistema bien cuidado no solo consume menos energía, sino que también proporciona un aire más limpio y fresco en el hogar. Conviene realizar inspecciones periódicas de la unidad exterior para evitar la acumulación de suciedad y asegurar un rendimiento óptimo durante todo el año.

Adaptarse al cambio climático

El verano de 2024 no solo ha puesto a prueba la resistencia de los españoles al calor, sino que también ha subrayado la urgencia de adaptarse al cambio climático. Las olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas son un recordatorio de que las condiciones extremas van a estar presentes durante un tiempo. Adoptar prácticas sostenibles, como el uso de energías renovables, mejorar el aislamiento térmico de los edificios y fomentar el transporte público, son pasos esenciales para reducir nuestra huella de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. Además, es crucial que tanto los ciudadanos como las autoridades trabajen juntos para desarrollar estrategias a largo plazo que no solo protejan el medio ambiente, sino que también aseguren un futuro más habitable para las próximas generaciones.