Si estás preparándote una oposición, estas son las horas que hay que estudiar para aprobar

Preparar unas oposiciones es un reto que exige una planificación cuidadosa y una dedicación constante. Una de las preguntas más comunes entre los aspirantes es cuántas horas de estudio son necesarias para asegurar el éxito en este proceso. No existe una respuesta única, ya que la cantidad de tiempo requerido varía dependiendo del tipo de oposición, nivel de dificultad del temario, y las circunstancias personales de cada opositor. Pero desde Formación Ninja ofrecen algunos consejos para ser lo más productivos posible en el proceso, para conseguir que en las horas de estudio puedas rendir al máximo.

¿Cuántas horas hay que estudiar?

Lo primero de todo, hay que destacar que no se puede determinar el número de horas que debes emplear sin saber el caso concreto de la persona que va a opositar. Esta cantidad puede variar en función de tu situación, ya que suele ser más difícil para aquellas personas que se presentan embarazadas, con hijos, para la gente que estudia y trabaja... Por esto, el tiempo que tienes que emplear es aquel que puedas mantener durante una buena temporada. Hay que ajustar tu disponibilidad al temario, teniendo en cuenta los temas que tienes que aprenderte y hasta cuando tienes para hacerlo.

Las oposiciones pueden variar mucho, dependiendo de la dificultad del trabajo y de la preparación. Por ejemplo, para las oposiciones de educación, un aspirante que dedica el 100% a la preparación, podría aprobar si estudia de 3 a 5 horas al día. Por otro lado, una de las oposiciones más difíciles, como es la de opositor a Juez, serían necesarias 8 horas diarias para aprenderse los 328 temas de los que se compone el temario.

Desde Formación Ninja afirman que es muy difícil mantener la concentración más de 6 horas, por lo que si se quiere exceder ese tiempo, hay que hacerlo tomando pausas para descansar la cabeza de tanta información. Si vemos que no está siendo productivo el tiempo de estudio, es mejor dejarlo para otro momento en el que los temas que estás estudiando se te vayan a quedar mejor. Pero si queda poco para el examen, es normal aumentar las horas.

Horas productivas de estudio

Un estudio realizado por Formación Ninja apunta que la mayoría de los opositores estudia entre 2 y 5 horas al día, pero no todas de la misma calidad. El factor más importante es que las horas empleadas tu rendimiento sea el adecuado, y que las emplees para estudiar y no para estar sentado haciendo otras tareas. Por ello, conviene tener un reloj o un cronómetro al lado, para ser conscientes de la cantidad de horas que de verdad estamos siendo productivos, parando el tiempo cuando no estemos concentrados y descontarlo del tiempo de estudio, para poder cubrir una cantidad de horas que sean de calidad.

Consejos para concentrarse en el estudio

Es importante crear una rutina de estudio que vaya a ser efectiva, conociendo cuáles son los momentos del día en los que podemos estar más concentrados en el temario. En el caso en el que tengas más actividades que hacer aparte de la oposición, los horarios en los que tendrás que estudiar no serán los habituales, pero con una buena planificación no tendrás dificultades. Aunque hay estudios que señalan que estudiar por la mañana es mejor para aprovechar la luz del día y el descanso de la noche, lo más importante es que el horario que elijas funcione. Es importante encontrar un entorno de estudio tranquilo y sin distracciones. Hay que desprenderse del móvil y saber que, durante las horas de estudio, no existe nada más que el temario que tienes por delante.

Por último, conviene saber que para poder reducir las horas de estudio en las que intentas memorizar gran cantidad de temas por día hay que aplicar técnicas de estudio. Estas van a mejorar tu eficiencia, ayudándote a retener mejor la información y a sacar adelante la oposición que tanto tiempo llevas trabajando.