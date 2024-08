Así es como hay que subrayar los apuntes de las oposiciones, según este profesor de academia

Técnica para subrayar los apuntes de las oposiciones / iStock

Uno de los procesos más difíciles y más duros a los que se enfrentan algunos estudiantes es el de las oposiciones. Preparar unas oposiciones es un reto que exige mucha planificación y una dedicación constante. La manera en la que se afronte este momento depende, en gran medida, de las técnicas de estudio que elijamos para estudiar el temario. Debido a esto, y para facilitar el estudio de los opositores, un profesor de la academia Formación Ninja ha publicado en sus redes sociales las mejores técnicas para subrayar los apuntes de las oposiciones.

Mejor técnica para subrayar los apuntes

El profesor de la academia Formación Ninja ha publicado un video en TikTok que se ha hecho viral debido a que cuenta una fórmula secreta para subrayar los apuntes que tiene buenos resultados finales. El profesor afirma que el 90% de los estudiantes no tiene una buena técnica para subrayar y que lo hace mal. Sin embargo, él cuenta una forma muy fácil de hacerlo en tan solo 30 segundos.

El secreto está en usar una jerarquía de colores clara y estructurada. "Lo más importante que debes tener es una jerarquía de colores clara. Una jerarquía de colores te clasifica la información de más a menos importante", explica. Aunque la distribución de colores puede variar dependiendo de la elección de cada persona, desde la academia recomiendan: morado para los títulos, azul para subtítulos, rojo para leyes: rosa para datos y azul claro para definiciones. Colores secundarios como verde, amarillo o naranja se dejan para destacar datos de menor importancia.

En el video explica que una vez que hayamos seleccionado nuestra jerarquía de colores, hay que empezar a aplicarla. Desde la academia destacan la importancia de empezar por los colores más fuertes: Empieza por los colores más fuertes, como el rojo o el azul y empieza memorizando estos datos. Luego, conforme los vayas controlando, te metes en los datos menos importantes, amarillos o naranjas".

Beneficios de aplicar la jerarquía de colores

Esta técnica ayuda a organizarnos la información y mejora la memorización de los apuntes. Además, los estudiantes podrán hacer especial hincapié en los aspectos más relevantes del temario, sin olvidar que, aunque no al mismo nivel, todo tiene importancia y podría ser pregunta de examen. La jerarquía de colores ayuda a los estudiantes a visualizar rápidamente la información primaria y la secundaria, lo que hace que se ahorren tiempo en buscar los conceptos.

Consejos para ser productivos en el estudio

Es importante crear una rutina de estudio que vaya a ser efectiva, conociendo cuáles son los momentos del día en los que podemos estar más concentrados en el temario. En el caso en el que tengas más actividades que hacer aparte de la oposición, los horarios en los que tendrás que estudiar no serán los habituales, pero con una buena planificación no tendrás dificultades. Aunque hay estudios que señalan que estudiar por la mañana es mejor para aprovechar la luz del día y el descanso de la noche, lo más importante es que el horario que elijas funcione. Es importante encontrar un entorno de estudio tranquilo y sin distracciones. Hay que desprenderse del móvil y saber que, durante las horas de estudio, no existe nada más que el temario que tienes por delante.

Por último, conviene saber que para poder reducir las horas de estudio en las que intentas memorizar gran cantidad de temas por día hay que aplicar técnicas de estudio. Estas van a mejorar tu eficiencia, ayudándote a retener mejor la información y a sacar adelante la oposición que tanto tiempo llevas trabajando.