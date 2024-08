La Seguridad Social lo confirma: estos pensionistas están de suerte, su pensión subirá 350 euros en 2025

Las pensiones no contributivas van a subir 350 euros / Europa Pressa

Las pensiones no contributivas están destinadas a aquellas personas que, por diversas circunstancias, no han logrado cotizar el mínimo de 15 años requerido por la ley para acceder a una pensión contributiva. Estas pensiones son fundamentales para asegurar un ingreso básico a los ciudadanos que no alcanzan los requisitos para una pensión contributiva de la Seguridad Social, garantizando así un apoyo económico a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. A partir de 2025, estas pensiones, que son las más bajas del sistema, experimentarán un aumento significativo de 350 euros anuales, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de vida de este grupo de la población.

Cuantía de las pensiones en 2025

El incremento de las pensiones no contributivas está directamente relacionado con la reforma del sistema de pensiones de 2023, que ha establecido un camino para elevar progresivamente el monto de estas prestaciones. El objetivo es que, para 2027, las pensiones no contributivas alcancen el 75% del umbral de la pobreza, lo que representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para combatir la pobreza entre los pensionistas más vulnerables.

Este aumento se aplicará de forma lineal, lo que permite estimar las subidas anuales de manera más previsible. De este modo, aunque el Gobierno aún no ha confirmado oficialmente la cifra exacta para 2025, se prevé que el aumento ronde los 350 euros anuales, elevando la pensión mensual a unos 542,85 euros, equivalente a 7.599,9 euros al año.

Proyecciones de aumento hasta 2027

Tomando en cuenta la senda de crecimiento prevista, la evolución de las pensiones no contributivas será gradual pero constante. En 2026, se espera que estas pensiones se incrementen a 564,28 euros mensuales, lo que suma un total anual de 7.900 euros. Para 2027, el objetivo es que la pensión mensual alcance los 592 euros mensuales, u 8.250 euros anuales. Este ajuste responde a la necesidad de que las pensiones no contributivas mantengan el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al coste de vida, ajustándose incluso por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Requisitos y condiciones para acceder a las pensiones no contributivas

Para poder ser beneficiario de una pensión no contributiva, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los principales es haber cotizado menos de 15 años en la Seguridad Social. Además, los ingresos anuales del solicitante no deben superar los 7,250,6 euros. Sin embargo, este límite puede variar si el solicitante convive con familiares. Por ejemplo, si vive con un cónyuge o parientes de consanguineidad, el límite de ingresos anuales se ajusta según el número de convivientes:

12.326,02 euros con dos convivientes

17.401,44 euros con tres convivientes

22.476,86 euros con cuatro convivientes o más

Estos umbrales están diseñados para asegurar que las pensiones no contributivas lleguen a quienes realmente lo necesitan, ofreciendo una red de seguridad social esencial para quienes no cuenten con otros ingresos suficientes. Con estas proyecciones y la continua revalorización de las pensiones no contributivas, se busca mejorar la calidad de vida de los pensionistas más vulnerables, asegurando que dispongan de recursos adecuados para su sustento diario.