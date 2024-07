Esto es todo lo que tienes que saber sobre los remolques si planeas viajar con bicis o tablas de surf

Hay que conocer todos los requerimientos para viajar con remolques

Con la llegada del verano, es momento de disfrutar de nuestras actividades de ocio favoritas. Sin embargo, transportar equipo como bicicletas o tablas de surf puede ser complicado si no contamos con el espacio suficiente en nuestros vehículos. Para solucionar esto, un remolque puede ser la opción ideal, proporcionando el espacio adicional necesario para llevar todo con seguridad. Los expertos de Alquiber explican todo lo que tenemos que saber.

Primero, es importante saber que, dependiendo del tipo de remolque, el carnet de conducir tipo B podría no ser suficiente y podría requerirse una licencia especial. Además, se debe revisar la ficha técnica del vehículo para conocer la masa máxima autorizada (MMA) y el peso máximo remolcable. Conducir con un remolque requiere adaptar nuestra forma de manejar para garantizar la seguridad. Es recomendable practicar antes de viajar, especialmente en maniobras y distribución de carga. Para una mayor estabilidad, los expertos de Alquiber sugieren colocar el peso más pesado lo más bajo posible, centrado lateralmente y ligeramente adelantado al eje de las ruedas, aproximadamente 15 cm.

Requerimientos técnicos

Para remolques ligeros, aquellos con una MMA de hasta 750 kg, no es necesario una matrícula propia ni un seguro adicional; el carnet tipo B es suficiente. Sin embargo, para remolques con una MMA superior a 750 kg, se necesita el permiso de clase B+E si se remolcan hasta 3.500 kg, siempre que el vehículo no exceda ese peso. Alternativamente, el permiso B con la autorización B-96 es necesario si el conjunto no supera los 4.250 kg. Estos remolques no ligeros requieren permiso de circulación, matrícula y seguro propio.

Antes de comenzar el viaje, se deben verificar la presión de los neumáticos, el sistema de acoplamiento y el funcionamiento de las luces. Es esencial conocer los límites de velocidad: 90 km/h en autopistas y autovías para remolques ligeros y 80 km/h para los no ligeros; en carreteras convencionales, el límite es de 80 km/h si tienen arcén pavimentado de más de 1,5 metros o más de un carril por sentido; en otras vías fuera de poblado, 70 km/h; y en caminos, 25 km/h.

Consejos para Conducir

Al conducir, se recomienda suavizar las maniobras, aumentar la distancia de seguridad, evitar frenadas bruscas, anticipar la conducción y usar el freno motor, dado que un mayor peso aumenta la distancia de frenado. Es crucial tener precaución con el viento, ya que puede desestabilizar el vehículo. En caso de fuertes ráfagas, reducir la velocidad o incluso detenerse puede ser necesario.

Noticias relacionadas

Al maniobrar en reversa, recuerda que el remolque se moverá en la dirección opuesta al vehículo tractor. Alinear adecuadamente ambos antes de iniciar la maniobra y realizar movimientos suaves es fundamental.

Información sobre Sanciones

Conducir con remolque implica estar al tanto de nuevas posibles sanciones, además de las habituales. Superar los límites de velocidad con un remolque puede resultar en la pérdida de hasta seis puntos del carnet de conducir y multas que varían entre 100 y 600 €, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, instalar un sistema de acoplamiento sin la correspondiente regularización en la ITV puede acarrear una multa de 200 €. Circular con un remolque no ligero que no haya pasado la ITV también es considerado una infracción grave, con una sanción de 200 €.