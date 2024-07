Extranjeros y compra de vivienda en las ciudades

5 Se lee en minutos



Imagen de una nómada digital

En el reciente estreno de la cuarta temporada del reality show de Netflix Negocio familiar: viviendas de lujo, que sigue a una familia y a su agencia inmobiliaria mientras cierran la compraventa de una vivienda de alto standing en los lugares más atractivos, aparece por primera vez la ciudad de Barcelona. La idea que se transmite es que Barcelona ya está al nivel de atractivo de ciudades como Nueva York y Londres, y de destinos paradisiacos de otras partes del mundo.

El agente inmobiliario explica que el mercado en Barcelona está en pleno boom pero que en precios todavía son la mitad de los de París y que, además, la calidad de vida es más alta. Barcelona, explica el agente, es una localización ideal para emprendedores, gente que pueda trabajar a distancia y, aparte, está situada a solo una hora y media de París. No hace falta decir que la imagen que se da de la ciudad es la más atractiva posible.

Este hecho podría quedar como una anécdota pero ilustra un fenómeno ya existente que se ha intensificado en los últimos años, en parte por la posibilidad que se ha abierto en algunas profesiones de trabajar a distancia estableciendo la residencia en países diferentes a los del lugar de trabajo (los llamados nómadas digitales). Los datos del portal Spanish Property Insight, especializado en información sobre el mercado inmobiliario español, indican que en 2023 el 22% de los compradores de residencias en Barcelona eran extranjeros (este porcentaje era del 15% hace 10 años). A esta situación ha contribuido el programa de visados de oro inmobiliarios (eliminados en abril de este año), que daba visado de residencia a aquellos no residentes de la Unión Europea que comprasen una vivienda en España con un precio superior a los 500.000 euros. Según datos del Ministerio de la Vivienda, del total de visados concedidos en esta modalidad, una tercera parte se dieron por la compra de una residencia en Barcelona. Una cifra que supuso la adquisición de unas 4.800 viviendas desde el momento del inicio del programa en 2013.

Es bien sabido que Barcelona ocupa una posición destacada en los ránkings de las ciudades más atractivas de Europa y del mundo, y esto supone que determinadas empresas quieran instalarse y que sus trabajadores quieran vivir en ella. Obviamente, es una buena noticia que la gente quiera trabajar y vivir en una ciudad. Uno de los aspectos más positivos es que las ciudades con atractivos como el de Barcelona -con buena localización geográfica, universidades y centros de investigación de gran nivel y una economía dinámica- son imanes para la atracción de talento. La diversidad resultante puede mejorar la calidad de vida de sus residentes y seguir posicionando a la ciudad como un centro competitivo a escala global. Pero, desgraciadamente, no queda claro que todos estos compradores extranjeros residan regularmente en la ciudad y, por lo tanto, que los efectos sean todos positivos para los ciudadanos que viven y trabajan de forma permanente en la capital catalana.

Debate candente

Hay un creciente debate en las grandes ciudades de todo el mundo sobre estos posibles efectos no deseados. En particular, destaca el impacto sobre el mercado inmobiliario causado por los especuladores no residentes, es decir, los compradores de una vivienda por motivos de inversión. En ocasiones, el motivo de inversión se mezcla también con el deseo de tener una segunda residencia. En este caso, la vivienda está vacía y su ocupación se limita a un periodo reducido del año. Entre las consecuencias no deseadas figura también el hecho de que las compras especulativas tienen un impacto sobre los precios de la vivienda y los alquileres.

En segundo lugar, una parte del parque de viviendas está vacío o poco ocupado, con las posibles consecuencias que esto puede tener en la dinámica de los barrios. Finalmente, algunos estudios demuestran que la especulación puede ayudar a formar burbujas inmobiliarias y que su pinchazo puede tener efectos económicos graves.

Impuestos para suavizar

En cualquier caso, bien de forma fundamentada o para hacer frente a la presión de los residentes, muchas ciudades han adoptado políticas para intentar mitigar estos problemas. Entre los diversos instrumentos fiscales utilizados encontramos el impuesto sobre segundas residencias, el impuesto sobre viviendas vacías, el impuesto sobre transacciones de segundas residencias y el impuesto sobre las transacciones hechas por no residentes. Dada la inexistencia de estudios solventes que evalúen este tipo de medidas, resulta difícil llegar a una conclusión general sobre sus efectos. Se debe hacer referencia también que la puesta en marcha de estas figuras impositivas no es fácil y a menudo las ciudades no tienen la competencia para hacerlo.

Puede pasar, además, que su diseño no sea el más adecuado. A título ilustrativo, el impuesto sobre viviendas vacías de la Generalitat de Catalunya, creado en 2015, grava aquellas viviendas que están vacías más de dos años y solo a los grandes tenedores (con más de 15 viviendas) y, por otro lado, incluye una lista de excepciones no menor. Así mismo, la cuota a pagar (10 euros por metro cuadrado) según el nivel de renta de los propietarios y el precio de estos pisos parece poco disuasiva. Por lo tanto, este impuesto puede ayudar a mitigar los efectos no deseados de las compras hechas por extranjeros con motivos especulativos o para hacer una baja ocupación de la vivienda.

En definitiva, aunque el atractivo de Barcelona es innegable, la ciudad se enfrenta a desafíos significativos derivados de su popularidad. Este atractivo, que atrae a nuevos residentes, paradójicamente corre el riesgo de ser perjudicado por el mismo éxito que lo hace tan atractivo. Mientras Barcelona navega por estos complejos problemas, el equilibrio entre mantener este atractivo y evitar un impacto negativo en un mercado ya excesivamente tensionado sigue siendo un reto.

Las administraciones públicas deberían diseñar medidas adecuadas que puedan mitigar este impacto de manera que se penalizaran comportamientos no deseados sin afectar a la atracción de talento. Medidas que, por otro lado, ya están vigentes en otras ciudades del mundo.