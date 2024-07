Skoda informa a Talgo de que su intención no es lanzar una contraopa ni tomar su control

Tren de Skoda Group / SKODA TRANSPORTATION

4 Se lee en minutos Europa Press



Skoda ha enviado una nueva comunicación a Talgo en la que aclara que su intención no es excluir la compañía de Bolsa ni lanzar, por tanto, una contraopa alternativa a la de la húngara Magyar Vagon, sino que su objetivo es el de negociar una unión entre ambas empresas.

"Para aclarar nuestras intenciones, nuestro objetivo era explorar una combinación industrial y nuestro principal objetivo no es conseguir el control de Talgo. Tampoco tenemos intención de excluir a la empresa de Bolsa, por lo que actualmente no estamos considerando lanzar una oferta de adquisición de acciones", señala la checa en una carta dirigida al consejo de Talgo que el fabricante de trenes ha remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la misiva, la empresa checa le echa en cara a Talgo el haber hecho pública su oferta inicial, ya que la intención de Skoda era que su contenido fuera confidencial, puesto que en ningún momento tenía en mente lanzar una contraopa frente a la formulada por la empresa húngara.

Pese a que Talgo no ha publicado el contenido íntegro de su respuesta inicial a Skoda, la checa también deja entrever en su carta que esa primera respuesta de Talgo fue de rechazo, al decir "a pesar de vuestra respuesta inicial, trasladamos que seguimos interesados en unir nuestros negocios" o al pedir que "reconsidere su respuesta inicial".

Skoda también aprovecha para rechazar uno de los argumentos que el entorno de los húngaros ha difundido en las últimas semanas, que apuntaban a "una empresa en quiebra", refiriéndose a Skoda, que responde que es un grupo "financieramente sólido", con ingresos de 1.400 millones de euros -más del doble que los de Talgo y casi seis veces superior a Magyar Vagon- aunque con un Ebitda de 22 millones -casi cuatro veces menos que Talgo-.

"Perfectamente legal"

"Nuestro planteamiento es serio y legítimo, ya que nada impide que el consejo de administración de una empresa que es objeto de una oferta pública de adquisición emprenda cualquier acción que pueda afectar a la oferta en la medida en que dicha acción se apruebe a nivel de la junta general de accionistas. En cualquier caso, reconocemos que corresponde al consejo de Talgo decidir si facilitar o no tales alternativas, teniendo en cuenta los intereses de la compañía, de sus accionistas y de sus demás grupos de interés", subraya el grupo checo en su carta.

Skoda rechaza así las acusaciones que se estaban vertiendo desde Magyar Vagon sobre una posible manipulación de mercado por lanzar una oferta en mitad de una OPA sin aportar una contraprestación. Por ello, el escenario ahora sería un posible veto del Gobierno a la operación húngara en agosto para explorar después esa unión con Skoda con el apoyo de inversores españoles.

"Tal posibilidad sería perfectamente legal y razonable para el consejo de administración de Talgo y no iría en contra de la ley; en particular, no se vería afectada por ninguna restricción legal en el contexto de la oferta existente, dado que cualquier potencial combinación empresarial requeriría el voto de los accionistas de Talgo en una junta de accionistas", subraya Skoda.

Unión "extraordinariamente beneficiosa"

En cualquier caso, Skoda precisa que la forma y estructura concretas de dicha combinación industrial formarían parte de un análisis "que se realizará en su momento". La checa defiende que esta "combinación industrial" con Talgo podría ser "extraordinariamente beneficiosa" para ambas partes y sus respectivos accionistas, clientes, empleados, proveedores y otras partes interesadas.

"La combinación del grupo Skoda y Talgo crearía una entidad integral con una amplia gama de soluciones para el cliente en varios segmentos del transporte, incluyendo el transporte de larga distancia, interurbano y urbano, el transporte por carretera, así como vehículos ferroviarios y de ruedas", defiende la empresa checa.

En opinión de Skoda, "sería perfectamente lógico que Talgo explorara esta vía" y le facilitara la información que le ha solicitado, "ya que no haría sino crear más opciones para la compañía y sus accionistas en las actuales circunstancias". Fuentes del sector señalaron ayer a Europa Press que Talgo había recibido una propuesta detallada por parte del grupo Skoda, que iba a proceder a estudiar. En la madrugada de este viernes, Talgo hizo pública, en la CNMV, la comunicación que le había enviado la compañía checa.

Noticias relacionadas

La propuesta de Skoda se produce después de que el grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon) anunciara su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con el 100% del capital del fabricante de trenes. La CNMV admitió el pasado mes de abril a trámite la solicitud presentada por Ganz-Mavag (Magyar Vagon) para lanzar una OPA por el 100% de las acciones de Talgo por 620 millones de euros.

De hecho, la semana pasada el grupo húngaro decidió instar a la CNMV a que proteja su OPA, al considerar que el interés de la checa Skoda podría constituir una manipulación del mercado y atentar contra el derecho comunitario europeo.