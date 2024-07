Esto es lo que te pertenece de finiquito por cada año trabajado: factores que influyen en la cuantía

El finiquito se puede cobrar en caso de despido, baja voluntaria o por finalización del contrato / EPC

El finiquito es un documento esencial en la relación laboral que detalla la cantidad económica que una empresa debe e a un trabajador al finalizar su contrato. Este documento debe ser acordado y firmado por ambas partes y abarcar varios conceptos, como las vacaciones no disfrutadas, que deben ser abonadas. El cobro del finiquito puede darse por la finalización de un contrato laboral, de un despido, o de una renuncia voluntaria del trabajador. En cualquiera de estos casos, el documento refleja las cantidades monetarias que el empleado tiene derecho a recibir tras concluir la relación laboral con la empresa.

Cálculo del finiquito: salario, pagas extras y vacaciones

Cuando un trabajador deja la empresa, ya sea por decisión propia, finalización del contrato o despido, tiene derecho a recibir el finiquito. Para calcular esta cantidad, se consideran tres aspectos clave: el salario mensual, las pagas extras a las que el trabajador tiene derecho y el número de días de vacaciones pendientes. El número de años trabajados no influye en este cálculo.

Primero, se debe calcular la parte proporcional del salario correspondiente a los días transcurridos desde la última nómina hasta el fin del periodo de preaviso de 15 días. El salario mensual se divide entre 30 para obtener el salario diario y se multiplica por los días trabajados en ese último mes. Si el último día de trabajo es el 15 del mes, al trabajador le corresponde la mitad del sueldo mensual. Luego, se contabilizan los días de vacaciones pendientes y se multiplican por el salario diario calculado. Además, se consideran dietas y otros extras habituales no recibidos, proporcionalmente a los días trabajados. Finalmente, se suman las pagas extras no proporcionadas hasta el momento de la interrupción laboral, siempre que no estuviesen prorrateadas.

Diferencia entre finiquito e indemnización

Es crucial diferenciar entre finiquito e indemnización. El finiquito cubre los conceptos pendientes de cobro al finalizar un contrato laboral, como salarios no percibidos, vacaciones no disfrutadas y pagas extras proporcionalmente devengadas. Por otro lado, la indemnización es una compensación económica en caso de despido. La cantidad varía según la antigüedad en la empresa y el tipo de despido. En caso de despido por causas objetivas, corresponden 20 días de salario por año trabajado, mientras que en despidos improcedentes, la compensación aumenta a 33 días por año trabajado.

Plazo para pagar el finiquito

Si no se establece dentro del convenio colectivo, la ley no recoge ningún plazo exacto para que la empresa haga el pago del finiquito. Pero lo recomendable es que se entregue el documento al trabajador en el momento en el que finalice su contrato laboral, pero nunca antes. Además, habrá que incluir otros documentos como el certificado de cotizaciones a la Seguridad Social de los últimos seis meses, los recibos del salario de ese mes, una copia de la baja en la Seguridad Social, y la carta de despido.