Talgo recibe la propuesta ampliada de Skoda para su fusión

Talgo ha recibido este jueves una propuesta ampliada del grupo checo Skoda Transportation, después de que el fabricante de trenes le pidiese más información sobre su oferta de "combinación de negocios y de integración industrial", es decir, de fusión. Talgo ha informado de este movimiento y se ha comprometido a "analizar" los detalles que se le han comunicado, según explican fuentes oficiales de la compañía.

El contenido de la oferta "es confidencial", apuntan las mismas fuentes que, de momento, se niegan a dar más información. Sin embargo, fuentes del mercado confirman a Activos que la oferta no cumple con las expectativas de Talgo. De hecho, concretan que no responde a ninguna de las cuestiones que planteaba, ni en el plano económico ni de capacidad financiera e industrial. Se trata de una ampliación de información que no va más allá de su anterior muestra de interés por Talgo y, por lo tanto, no parece que vaya a ser vinculante.

Por el momento, Talgo no ha hecho ninguna comunicación sobre la propuesta ampliada recibida por Skoda a la CNMV. Hace una semana le comunicó que el grupo había planteado una integración de las compañías. Tras ello, Talgo envió una comunicación a Skoda en la que le pedía que especificase sus intenciones en un plazo que no excediera de hoy, 25 de julio. Lo hizo, precisamente, porque ya tiene sobre la mesa una propuesta de OPA por parte del grupo húngaro Ganz-Mavag Europe. Se trata de una propuesta ya formalizada ante la CNMV.

Viendo sus intenciones, la semana pasada, Magyar Vagon inició su ofensiva contra Skoda, acusándole de manipular el mercado proponiendo una oferta sin sentido "que carece del mínimo rigor en cuanto a sus términos, de forma que no puede ser valorada y cuyo objeto o efecto sería perjudicar" su propia opa. Añadía, además, que esta contraoferta supondría para Talgo "privar a sus accionistas de un pago en efectivo de cinco eurosp por acción". Y concluía que tampoco tenía un proyecto industrial "viable" a largo plazo".

Pero Skoda no es el único competidor que le ha salido a Magyar Vagon. Ayer mismo se conocía que Polonia se había sumado a Skoda y sondeaba otra contraopa por Talgo, tal como comunicó el martes el viceministro de Infraestructuras del país, Piotr Malepszak. La información disponible por el momento también es escasa.