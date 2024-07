Grisi (Santander): "Los márgenes de negocio están llegando a su pico máximo en Europa"

El consejero delegado de la entidad financiera, Héctor Grisi, durante una rueda de prensa, en la Ciudad del Grupo Santander, a 30 de abril de 2024, en Boadilla del Monte, Madrid (España). / MARTA FERNÁNDEZ JARA

En Banco Santander lo tienen claro: el margen de interés "está llegando casi a su pico" en Europa, en palabras del consejero delegado de la entidad financiera, Héctor Grisi. Es consecuencia de los recortes de los tipos de interés que ya han iniciado este proceso en la eurozona el pasado junio hasta el 4,25%. Y como consecuencia, los ingresos financieros "bajarán un poco en el tercer trimestre" respecto al segundo. "A partir de ahí, serán un poco más estables porque habrá presión de precios", explicó el director financiero del Santander, José García Cantera, y se situarán en niveles similares durante el próximo año y medio.

Ambos directivos han explicado durante la rueda de prensa de presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del 2024 que su entidad tiene una "sensibilidad negativa" respecto a los tipos de interés en Latinoamérica, especialmente en Brasil y Chile. De esta manera, sus ingresos aumentan y compensan el impacto en Europa. Aun así, en España ven "un poco más alegre" la economía, ya que empieza a haber demanda de crédito, sobre todo a largo plazo. "Significa que las empresas quieren invertir", ha apuntado Grisi durante su exposición.

Pese a estas previsiones, Santander ha mejorado sus objetivos de cara al final de año. La entidad presidida por Ana Botín consiguió un beneficio neto atribuido de 6.059 millones de euros en los primeros seis meses de 2024, un 15,6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos totales crecieron un 12,1% interanual hasta los 23.457 millones. A raíz de la buena evolución de sus resultados, el banco apunta a un crecimiento de sus ingresos de un dígito alto frente a un dígito medio anteriormente calculado, mientras que la eficiencia esperan que se sitúe en el 42% y el retorno sobre capital tangible (RoTE) supere el 16%.

Banco Santander se ha mostrado cauto a la hora de valorar la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre el 100% del capital de Banco Sabadell, aunque Grisi sí ha afirmado que "hay que convertir la crisis en oportunidad". La entidad bancaria está "muy tranquila" y satisfecha con la escala que tienen actualmente y se siente cómoda a la hora de ganar cuota de mercado en los distintos mercados donde está presente. "Estamos concentrados en nuestra transformación en un negocio mucho más competitivo, mucho más simple y mucho más automatizado", ha comentado.

Respecto a los mercados donde se encuentra, el consejero delegado ha asegurado son "un banco de nicho" en Estados Unidos y que obtendrán mejores resultados que el año anterior. Es allí donde llegará Openbank a partir del próximo otoño, según ha confirmado Grisi, donde la intención es desplegar una oferta de depósitos. "Yo creo que vamos a tener éxito. Vamos a desplegar nuestro plan e ir mejorando la plataforma en función de cómo evolucione", ha explicado al respecto, preguntado sobre el lanzamiento de la entidad digital del grupo en este país.

Nombramiento del Banco de España

Sobre el nombramiento del gobernador del Banco de España, que finalmente se ha retrasado respecto a la primera fecha que manejaba el Gobierno, Grisi ha asegurado que, al ser un banco, no les corresponde opinar sobre quién les supervisará. "Nos gustaría tener un gobernador lo antes posible", señaló y añadió que "estoy seguro de que el gobernador que escojan estará a la altura" en relación al posible nombramiento del actual ministro de Transformación Pública y Función Pública, José Luis, Escrivá, como responsable de la institución.

El consejero delegado de la entidad financiera también ha mostrado su respaldo al consejero del grupo Carlos Barrabés justo después de su cambio de condición de testigo a investigado en el conocido como 'caso de Begoña Gómez'. "No vemos ninguna circunstancia nueva que nos haga pensar que no es un candidato idóneo. El mero hecho de ser investigado no implica que pierda la idoneidad de ser consejero", ha reiterado Grisi, y ha añadido que su candidatura fue aprobada en su momento en la junta de accionistas y también ha recibido el visto bueno por parte del Banco Central Europeo (BCE).