Estos son los motivos por los que no han recibido aún el dinero de la Declaración de la Renta 2023

Es posible que desde que presentase la Declaración de la Renta, todavía no haya recibido el dinero que le salía a devolver. El pasado 1 de julio fue el último día para entregar el borrador, pero eso no significa que los contribuyentes reciban el importe antes de ese día. Si es su caso, no debería preocuparse: significa que la Agencia Tributaria tiene pendiente su pago por encontrarse su caso en alguna fase del proceso. En este artículo explicamos qué significa cada uno de los estados de la Declaración de la Renta y por qué Hacienda todavía ha saldado las cuentas.

Estados de la Declaración de la Renta

Cada contribuyente puede entregar su borrador a través de distintos canales: por internet, por teléfono o de manera presencial en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria. Una vez presentado el documento, deberán enfrentarse al resultado. Si sale a devolver, Hacienda deberá ingresar el dinero marcado en la cuenta del solicitante, y si sale a pagar, será el contribuyente el que ingrese la cantidad solicitada a la institución.

En el primer caso, Hacienda necesita una confirmación de su veracidad, algo que podría retrasarse incluso durante meses. Es decir, la verificación de que efectivamente ese borrador sale a devolver deberá transcurrir por distintos estados hasta que se pueda conocer su resultado. Todas las fases pueden, y deben, ser seguidas por los usuarios para estar al tanto de posibles errores o problemas con el organismo público.

Existen siete estados distintos por los que transita la Declaración de la Renta hasta que se confirma la devolución y se procede al pago. Son las siguientes:

Se está tramitando . Significa que la Agencia Tributaria ha recibido el borrador y los funcionarios del organismo procederán a revisarlo desde ese mismo momento

Está siendo comprobada . Los técnicos han iniciado el proceso de revisión y verificación de la información a través del cruce de datos

La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso . Compruebe el importe. La Agencia Tributaria informa al contribuyente de la existencia de un error o un problema con el borrador. En estos casos, se recomienda acudir a una oficina de Hacienda

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted, sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente por los órganos de la Agencia Tributaria . El borrador es correcto y aceptado por Hacienda, por lo que pronto emitirán la orden de pago al contribuyente mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme a la devolución solicitada por usted . No obstante, su devolución está siendo comprobada. Este mensaje indica que el borrador es correcta, pero existen deudas con una Administración Pública en vía ejecutiva

Su declaración ha sido tramitada no estimándose conforme . Hacienda no está de acuerdo con la devolución solicitada y tampoco con la información aportada en el borrador, por lo que enviarán un requerimiento para efectuar una comprobación de datos

Su devolución ha sido emitida el día X de X de 202X; si en 10 dí­as no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. Significa que Hacienda ya emitió el pago de la devolución y el usuario recibirá en breve el dinero en la cuenta

Por qué no he recibido el dinero a devolver de la Declaración de la Renta

Si han pasado meses desde el límite para enviar el borrador de la Declaración de l Renta, no se preocupe, Hacienda tiene mucho tiempo para efectuar el pago. En concreto, la Agencia Tributaria tiene establecido el 30 de diciembre como fecha máxima para enviar el dinero a los contribuyentes. Esto suele ocurrir cuando los trámites de revisión de los documentos se demoran y retrasan el ingreso por transferencia a las cuentas bancarias de los contribuyentes.

Hay otras razones, aunque se relacionan con la primera de ellas. Por ejemplo, es posible que se haya acumulado mucha carga de trabajo de la administración tributaria, exista complejidad de la declaración o se necesitan varias verificaciones adicionales que deban ejecutarse. Y si ha finalizado el período para que Hacienda realice el desembolso y los contribuyentes no han recibido todavía el dinero que les corresponde, se añadirán intereses de demora al importe a devolver cuando reciba el pago posteriormente.