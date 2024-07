Hacienda supervisa las donaciones de padres a hijos: conoce el límite para evitar investigaciones

La donación es una transferencia gratuita de bienes, usualmente entre familiares. ¿Alguna vez un familiar te ha regalado una suma significativa de dinero o te ha ayudado a comprar un coche o una vivienda? Legalmente, estos son considerados donaciones y deben ser declarados en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Cuando se donan bienes que no son inmuebles, como dinero, fondos de inversión, acciones, etc., quien recibe la donación debe declarar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siguiendo la normativa de la comunidad autónoma donde haya residido más días en los cinco años previos a la donación. Es recomendable presentar este impuesto, especialmente si se ha recibido una cantidad considerable de dinero. No hacerlo representa un riesgo innecesario.

En primer lugar, si Hacienda descubre que tienes una suma de dinero cuyo origen no puedes justificar, podría considerarlo como una "ganancia de patrimonio no justificada" y exigirte tributar en el IRPF al tipo marginal, que puede llegar hasta el 56% en algunas comunidades, además de imponer la sanción correspondiente.

Por otro lado, en muchas comunidades autónomas, los impuestos a pagar por donaciones de ascendientes a descendientes son bajos debido a bonificaciones. Sin embargo, para aplicar estas bonificaciones es necesario:

Presentar la declaración del impuesto dentro del plazo legal de 30 días hábiles desde la donación. Formalizar las donaciones de dinero en un documento público, asegurándose de que el origen de los fondos esté debidamente justificado.

¿Cuánto dinero se puede donar sin tener que tributar?

Hacienda exige a las entidades bancarias informar sobre movimientos bancarios superiores a 3.000 euros, pero esto no significa que donaciones de menores cantidades estén exentas de declarar el impuesto de sucesiones y donaciones. Aunque generalmente no persiguen pequeñas entregas de dinero en efectivo y regalos de poca cuantía, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Quien recibe la donación debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en un plazo de 30 días .

Si se dona dinero en efectivo, no se genera ninguna ganancia en el IRPF del donante.

Si se donan acciones, fondos de inversión o inmuebles, quien dona debe tributar en el IRPF si la donación genera una ganancia.

Este impuesto varía según la comunidad autónoma, ya que cada una controla los tipos impositivos, las reducciones de la base imponible y las bonificaciones de la cuota. Por lo tanto, la regulación cambia de una comunidad a otra.

Para evitar sanciones económicas de la Agencia Tributaria, es necesario completar el modelo 651 de la Agencia Tributaria, sin importar si se supera el límite o no. Este documento debe presentarse en la Administración pública, incluyendo todas las donaciones realizadas en los 30 días hábiles desde que la donación queda registrada en la cuenta bancaria del beneficiario. El documento debe enviarse junto con la Declaración de la Renta.