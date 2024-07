Alerta con las pensiones no contributivas: la Seguridad Social las baja hasta los 129€

La pensión no contributiva podrá bajar hasta los 129 euros / Ferran Nadeu

Las personas que reciben una pensión no contributiva deben tener cuidado, ya que la Seguridad Social ha endurecido los requisitos necesarios para mantener y aumentar el importe mensual de estas prestaciones. La cuantía final de estos subsidios ha sido fijada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) mediante unos parámetros que se basan en los ingresos adicionales que reciben los beneficiarios. Esto puede llevar a que la pensión se reduzca al mínimo.

Variabilidad de las pensiones no contributivas

La pensión no contributiva es una prestación económica destinada a aquellos ciudadanos que no han cotizado lo suficiente o nunca han cotizado en la Seguridad Social y, por lo tanto, no tienen derecho a una pensión contributiva. Esta medida de protección social asegura un nivel mínimo de ingresos para personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica. La cantidad que se percibe depende de las rentas del beneficiario y de su unidad de convivencia, estableciendo que solo se percibirá el mínimo si así lo determina la Seguridad Social. La pensión mínima es de 129,48 euros, incrementándose conforme disminuyen otros ingresos, hasta un importe máximo de 517,90 euros mensuales.

Cálculo y requisitos de la pensión no contributiva

La cuantía de la pensión no contributiva se calcula en función de los ingresos personales del solicitante o de su unidad económica de convivencia (UEC). Se utiliza una fórmula que considera el IPREM, junto con factores como la edad del pensionista y si tiene cónyuge o pareja estable. En 2024, la pensión no contributiva de jubilación e invalidez ha aumentado un 6,9%, situando la cuantía anual íntegra en 7.250,60 euros, o 517,90 euros mensuales en 14 pegas. Este incremento forma parte de la revalorización general de las pensiones aprobadas por el Gobierno para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas más vulnerables. Para poder solicitarla, hay que cumplir una serie de requisitos.

Tener 65 años o más, o 60 años en caso de invalidez.

Residir en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, siendo dos de esos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

No tener unos ingresos que alcancen el límite establecido, que en 2024 es de 6.816,48 euros anuales para un pensionista individual, y 13.632,96 euros para una unidad económica de convivencia con un cónyuge.

Importancia de la declaración de ingresos

A pesar de que el mínimo de la pensión no contributiva se haya establecido en 517 euros, si los beneficiarios tienen ingresos adicionales, la cuantía de la pensión se reduce conforme al artículo 14 del Real Decreto 357/1991. Los ingresos anuales del beneficiario se deducen de la cuantía de la pensión, y si los ingresos totales de la unidad económica superan el límite de acumulación de recursos, la pensión se ajusta para no sobrepasar dicho límite. La cuantía mínima será siempre el 25% de la cuantía base, es decir, 129,48 € mensuales o 1.812,65 € anuales.

La Seguridad Social ajusta la cuantía de la pensión no contributiva de jubilación o invalidez si se detectan ingresos adicionales no previstos. Este ajuste se realiza al final de cada año, por lo que los beneficiarios deben presentar una declaración anual de rentas durante el primer trimestre para verificar el cumplimiento de los requisitos y ajustar la cuantía de la pensión según los ingresos declarados.