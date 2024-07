Alantra logra vender Frías tras aparcar la operación hace dos años

Productos de Frias

Alantra consigue desatascar la venta de Grupo Frías. La operación, encallada desde octubre de 2022, cuando se aparcó de forma indefinida después de que las ofertas vinculantes recibidas en el proceso competitivo no cubrieran las expectativas de la firma de capital riesgo, finalmente ha salido adelante. El comprador final es Refresco, productor global independiente de bebidas, con presencia en Europa, Norteamérica y Australia.

Según ha compartido en un comunicado, las partes han acordado no revelar los términos financieros de la operación. No obstante, hay que recordar que en el proceso de venta iniciado hace más de dos años, se hablaba de una valoración superior a los 350 millones de euros lo que era valorar la operación en 14 veces ebitda. No obstante, los múltiplos se han reducido en el periodo actual por lo que el precio podría haberse revisado. Por otro lado, Frías ha duplicado ingresos desde 2019.

Frías está participado al 60% por Alantra desde 2019, mientras que el 40% restante está en manos de la familia fundadora. Fundada hace dos décadas en Burgos, esta compañía familiar se transformó con la vocación de ofrecer alternativas vegetales a los productos lácteos, el germen de la compañía en sus inicios. En concreto, esta compañía es líder en la fabricación de una amplia gama de productos saludables que pasan por bebidas y postres de soja, avena, arroz, almendra o avellana, entre otros. Frías emplea a unas 250 personas. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y se espera que se cierre a finales de este año.

Bruno Delgado Luque, socio de Alantra Private Equity, señala sobre la operación: "Desde que entramos en Frías en 2019, la compañía ha experimentado un crecimiento significativo, consolidando su liderazgo en Iberia y desarrollando su negocio internacional". La gestora ha invertido desde su creación 2.000 millones de euros, en operaciones dirigidas a impulsar el crecimiento de empresas del segmento medio-alto del mercado, principalmente a través de la internacionalización y la compra de otras empresas en los distintos sectores en los que sus participadas operan.

Por su parte, Refresco, está participada por KKR, PAI Partners y British Columbia Investment Management Corporation. Con sede en Rotterdam, Países Bajos, y más de 14.500 empleados, la firma ofrece una amplia gama de productos, desde zumos hasta bebidas carbonatados y aguas minerales. Hans Roelofs, CEO de Refresco, señaló: "Esta operación se enmarca en nuestra estrategia buy & build, con la que buscamos ampliar nuestras capacidades en las categorías de bebidas existentes y adyacentes. La adquisición de Frías refuerza significativamente nuestra posición en el mercado de bebidas vegetales, de rápido crecimiento, y complementa nuestra presencia actual en España con una planta de producción dedicada exclusivamente a productos vegetales".

Una operación que quedó aparcada

En octubre de 2022, Alantra Private Equity decidió posponer indefinidamente la venta de Frías Nutrición. Esta decisión se tomó después de que las ofertas recibidas en el proceso competitivo no alcanzaran las expectativas de la división de capital riesgo dirigida por Santiago Eguidazu tras el cambio en la política monetaria. Alantra había iniciado el proceso en mayo pasado con la esperanza de obtener 350 millones de euros, un múltiplo de 14 veces el ebitda, por la venta de su participación mayoritaria en el grupo especializado en alimentación vegetal.

Tres fondos internacionales llegaron a la fase final de la puja por la empresa burgalesa, que es el principal proveedor de marca blanca de leche vegetal en España. La británica TowerBrook Capital Partners competía con la gestora paneuropea Tikehau Capital y la belga Cobepa. Según fuentes del mercado, las ofertas finales estuvieron muy por debajo del precio inicial debido al impacto del aumento de los costos energéticos en los márgenes de Frías. Otros grupos industriales, como la francesa Ecotone, participada por PAI Partners, no llegaron a presentar sus propuestas.

El sector de la alimentación

El sector de la alimentación es uno de los más activos dentro del capital privado: hay 8.000 millones de euros en inversiones entre operaciones cerradas, salidas a bolsa y el pipeline en marcha. Las principales transaccioes culminadas son la compra de CVC del fabricante masas congeladas Monbake a fondos de Ardian, Alantra, Artá y Landon Investments por 1.000 millones y la venta de MCH del 25% del fabricante de ingredientes alimentarios Prosur a ICG por 250 millones. Está pendiente también la salida a bolsa de Europastry, participada por la familia Gallés y valorada en 2.000 millones, por el momento paralizada por la incertidumbre en los mercados.