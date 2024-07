Esatur: la empresa alicantina que guía las visitas de numerosos museos factura 25 millones

Jorge Rodríguez, CEO de Esatur, en uno de los estudios de la empresa alicantina. / Alex Domínguez

En septiembre, Esatur cumplirá 20 años. La empresa de servicios alicantina comenzó por la inquietud de un profesor de inglés picado por el gusanillo del emprendimiento con la exportación e importación de objetos de la India. Desde entonces hasta hoy, su fundador y CEO, Jorge Rodríguez, ha convertido la escuela de formación de azafatas y turismo en una compañía de servicios ligados al binomio que forman la cultura y el turismo. Aunque el porfolio es amplio, la sociedad se situó en 2023 por encima de los 25 millones de euros facturados a través de sus cuatro líneas de negocios: servicios de outsorcing, escuela formativa turística y aeronáutica, escuela de protocolo ligada a la Universidad Miguel Hernández de Elche y la concesión del Hotel Puig Campana en la localidad alicantina de Finestrat.

"Con el crecimiento, hemos actualizado la estructura y ahora estamos constituidos como un hólding donde la matriz es Esatur Inversiones", explica Rodríguez. No obstante, el 95% de la facturación procede de Estatur XXI (denominación societaria), que ha crecido hasta situarse en la actualidad entre las primeras compañías de referencia en el ámbito de la gestión de servicios en España.

Una parte importante la ocupan el servicio de guías en museos, castillos y centros culturales; otra, la atención en salas vip de los aeropuertos de Aena, y el resto va de la gestión de eventos a la atención al público de la Oficina de Turismo de Málaga. Las últimas pruebas han sido la puesta en marcha de la Casa de la Arquitectura de Madrid y el arranque de las Galerías Reales que se abrieron con motivo del 10º aniversario del reinado de Felipe VI.

La lista la completan más de una veintena de museos, castillos y otros espacios en las provincias de Alicante, Murcia, Madrid, entre otras. Pero a lo largo de estas dos décadas de trabajo, Rodríguez destaca dos puntos de inflexión profesional y uno personal. "A nosotros nos marcó, en 2006, ganar el concurso de las visitas guiadas en el Marq [Museo Arqueológico de la Provincia de Alicante] y, en 2011, el de el Puerto de Salida de la Volvo Ocean Race y, ya como alicantino, la gestión del castillo de Santa Bárbara".

El primero supuso entrar por una puerta de calidad que toda empresa necesita para evolucionar. "Esatur creció a base de decir que sí a todo, pero en la actualidad es diferente. Parte de nuestro éxito se explica con esos dos contratos", subraya. Ahora le preocupa que la Administración presente pliegos donde se va exclusivamente al precio. "Eso ha supuesto la ruina de muchas empresas", sostiene. "No se pueden pagar 14 o 16 euros la hora cuando quieres servicios de calidad y personas formadas con máster o idiomas", comenta.

En su explicación, Rodríguez pone el foco en los concursos donde hay propuesta de valor. Para el CEO de Esatur, una de las claves en este crecimiento es que el 80% de los contratos que ganan, "inusualmente", los mantienen por un largo periodo. "Lo normal es que se rote", insiste. Como baza ganadora, apunta a la calidad, la igualdad y la sostenibilidad.

Sobre el impacto indirecto que produce la empresa en el sector, el máximo responsable de la compañía pone como ejemplo la gestión integral de las seis salas vip aeroportuarias con terminales como Madrid, Tenerife y Palma. "Ahí colaboramos con todo tipo de proveedores. El año pasado dimos de comer a más de 2,5 millones de pasajeros", destaca.

Pero aunque la formación representa un mínimo porcentaje en el holding, su aportación responde a la trayectoria de la empresa. La escuela de turismo y auxiliares forma parte del germen de Esatur. "Hemos puesto en el mercado más de 4.000 auxiliares de vuelo en Europa. No hay vez que vaya en el AVE y no me encuentre a un antiguo alumno", señala. La idea de buscar trabajo a las personas que salían de la academia dio origen a los eventos. Tiene sedes en Madrid, Valencia y Murcia, además de Alicante. Luego vino el IMEP, el Instituto de Protocolo cuya titulación concede la Universidad Miguel Hernández, pública. Con esa suma de experiencias, Esatur ganó la gestión de eventos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España, lo que en palabras de Rodríguez también es una gran oportunidad.

Como contrapartida, Esatur, como el resto de empresas del sector, se enfrenta al reto de retener talento. Las horas sueltas, los horarios y la propia dinámica relacionada con el turismo son un hándicap.

Por último, salen a colación las alianzas. Esatur no rehúye la figura de la UTE en los concursos y reconoce que el número limitado de empresas especializadas hace que se produzcan uniones derivadas del interés mutuo. Destaca el caso de la gestión del Auditorio Internacional de Torrevieja, donde la gestión se lleva con Mediapro.

De todas las experiencias, Rodríguez asegura que ha aprendido a llevar la voz cantante (51%) en cualquier alianza y a disfrutar del trabajo en las dosis que le es posible. Es el caso del castillo de Santa Bárbara, el principal hito turístico de Alicante y por el que pasan más de 800.000 personas al año. "Podemos llegar al millón, pero hacen falta otros servicios como la conectividad", apunta, y son precisamente frases de este tipo las que explican que Esatur mire hacia un "turismo operativo" y proyectos "con valor" frente al precio por hora.