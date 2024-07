La inteligencia artificial en la gestión del talento

De izquierda a derecha, José Luis Risco, socio de People Advisory Services y Talent Team de EY; Maite Arcos, directora general de la Fundación ESYS; Enrique Fernández, director de Talento, Cultura y Transformación de Repsol, y Rosario Sierra, directora estratégica de Linkedin Iberia.| / XAVIER AMADO

La primera mesa redonda del evento organizado por Prensa Ibérica, moderada por José Luis Risco, socio de People Advisory Services y Talent Team de EY, analizó el papel de la inteligencia artificial (IA) en la gestión del talento.

El director de Talento, Cultura y Transformación de Repsol, Enrique Fernández, recalcó al respecto que "la tecnología tiene un papel muy relevante en el proceso de transformación de las empresas". También señaló las oportunidades que ofrece el mundo digital y de la inteligencia artificial en este contexto.

Durante su intervención, Rosario Sierra, directora estratégica de Linkedin Iberia, destacó que "la tecnología y, en concreto, la inteligencia artificial está revolucionando de alguna manera los procesos, los modelos, las personas y la tecnología per se", y añadió que "es una herramienta que trae oportunidades a los profesionales y a las empresas de ser más productivos, más efectivos y más exitosos" en su trabajo.

Por otro lado, Sierra puso en valor la labor que realizan los departamentos de recursos humanos de talento. "De lo que más se habla posiblemente en estos departamentos es de sobre qué son las habilidades", subrayó.

Tecnologías exponenciales

La directora general de la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad Digital (ESYS), Maite Arcos, remarcó la importancia de la seguridad, que "es algo que no medimos pero que es casi tan importante como el uso del dato". Y animó a concienciar sobre la seguridad: "En un mundo digital como en el que estamos, la ciberseguridad ocupa una gran parte".

"La IA no es una tecnología que viva totalmente aislada, sino que forma parte de una evolución y de un grupo de tecnologías que son exponenciales", concretó la experta. Asimismo, remarcó que "la digitalización de cualquier entidad, ya sea de carácter pública, privado o social, tiene que provocar un cambio cultural que venga de un liderazgo estratégico".

La ciberseguridad se presenta como una prioridad para evitar vulnerabilidades en los dispositivos ya digitalizados

En este punto, la representante de la Fundación ESYS enfatizó: "[Esa idea] tiene que calar en todos y cada uno de los miembros de esa entidad porque, si no, no estaremos extrayendo las posibilidades de la tecnología y hay que ser consciente de que todo lo que está digitalizado, todo lo que está conectado es potencialmente vulnerable". "No hay que meter miedo, no hay que vivir con miedo –prosiguió–, pero sí hay que ser consciente de que cualquier elemento conectado es una posible vía de vulnerabilidad".

Regulación estandarizada

Durante el encuentro también se abordó el impacto de la regulación y el posicionamiento de la función pública de los gobiernos, y en cómo afecta todo ello a la gestión del talento. Arcos recordó que "la regulación es la vía que tenemos los europeos de mantener el estándar de nuestros valores democráticos y sociales" y resaltó que, aunque "el riesgo cero no existe, hay que estar preparado para poder detectarlo cuando ocurra y recuperarse lo antes posible con el mejor daño posible".

Por su parte, Fernández destacó que "evidentemente hay que imponerse ciertos límites y asumir que existen determinada información y determinados sesgos con los que hay que ser siempre muy cuidadosos en los entrenamientos y en las utilizaciones de ciertos modelos". En esta línea, el directivo de Repsol remarcó que "la práctica ayuda a discernir dónde tienes la mayor utilidad con el menor riesgo".

El director de Talento, Cultura y Transformación de la petrolera continuó su participación puntualizando que en su compañía se muestran completamente seguros de que "la clave está en el elemento práctico, en vivir la tecnología en su día a día desde el punto de vista de la práctica, del aprendizaje…". Además, agregó que "el dato, la analítica y la inteligencia artificial ayudan a reconocer mejor la oferta".

Mapa de habilidades

La representante de Linkedin Iberia, por su parte, recomendó a las empresas que elaboren un mapa de habilidades en el que reconozcan aquellas destrezas con las que cuentan sus equipos y aquellas de las que carecen, con vistas a próximas búsquedas de talento. "Esto les va a ayudar a entender qué habilidades necesitan incorporar dentro de sus organizaciones, qué habilidades no tienen hoy y qué habilidades pueden fomentar o pueden formar", argumento en este sentido.

En opinión de Sierra, este es "el primer paso": "Empezar por aquí te da mucha perspectiva para entender qué tengo que atraer, qué tengo que gestionar, cómo tengo que formar y qué es lo que tengo en mi propia casa".

En busca de la inclusividad y la diversidad

Moderado por Juan Carlos Fernández Galindo, director de Comunicación y Márketing Social de InBusiness 5.0, el diálogo Accesibilidad, inclusión y diversidad abordó diferentes cuestiones sobre cómo ha cambiado el entorno laboral, los nuevos empleos y las oportunidades que ofrece, así como la importancia de contar con una legislación adecuada, entre otros temas.

Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE, reflexionó acerca del contexto de "cambios constantes a nivel tecnológico" y cómo afectan, en concreto, a las personas con discapacidad. Apuntó que "a la hora de aprender y desaprender es importante el concepto de antifragilidad", un elemento que "va más allá de la resiliencia, poniendo el foco en lo que cada uno tiene de singular" y que "posiciona en diversidad".

Juan Carlos Fernández Galindo, director de Comunicación y Márketing Social de InBusiness 5.0; Virginia Carcedo, secretaria general de la Fundación ONCE, y Beatriz Magro, cofundadora de Kombucha/Komvida. / XAVIER AMADO

También recalcó que la inclusión se logra con "un compromiso real, una educación continua, y un propósito firme de querer evolucionar". E incidió en que debe haber "una legislación fuerte, ética e inclusiva que responda a la efectividad de la sociedad y, a la vez, una sociedad dispuesta a cumplirla".

"Las empresas tienen la responsabilidad de mejorar la sociedad y un rol de activismo porque con lo que hacemos podemos cambiar el entorno en el que vivimos", sostuvo Beatriz Magro, cofundadora de Kombucha/Komvida.

Sin embargo, puso de relieve la diferencia que sigue existiendo hoy en día entre las oportunidades a las que tienen acceso las personas que viven en urbes en comparación con las que residen en pueblos. "Nos seguimos encontrando con que, en la atracción de talento, las oportunidades que existen en unas no existen en otros", señaló.

Sobre este tema, subrayó asimismo: "Al final, pequeñas y medianas empresas somos las que tenemos que tirar de educación, con los equipos que tenemos dentro, formándolos y adaptándolos a las nuevas tecnologías".