Estas son las principales empresas afectadas por el fallo de Microsoft

El fallo de Microsfot afecta a aerolíneas, hospitales y más empresas / Reuters

Hace a penas unas horas se ha detectado un problema con una actualización de CrowdStrike, una herramienta para bloquear malwares, que ha hecho que muchos ordenadores que tienen Windows como sistema operativo dejen de ser funcionales o se queden estancados en pantallas azules o un constante reinicio. Es un fallo que ha afectado a empresas de todo el mundo, incluyendo España, recayendo especialmente en los sectores de la banca, las telecomunicaciones y las aerolíneas. La propia empresa que ha ocasionado el error ha argumentado que se trata de un fallo debido a una de las últimas actualizaciones.

Servicios y compañías de España más afectados

Como informa Downdetector, una web que recopilar los informes de caídas y problemas de todos los servicios, ha afirmado que desde la pasada noche ha habido varios avisos por problemas con sitios web que tienen aplicaciones de Windows. Las empresas que se han visto afectadas en el día de hoy son:

Adobe Connect

Aena

Amazon

Amazon Web Services

Banco Sabadell

BBVA

Booking

British Airways

Bwin

CaixaBank

Correos

Google

IberCaja

ING Direct

Kutxabank

Microsoft

Microsoft 365

Microsoft Azure

Microsoft Teams

Movistar

Proofpoint

Santander

Spotify

Telegram

Ubisoft Connect

Unicaja

Vueling

En qué consiste el error de CrowdStrike

Debido a una actualización de seguridad que ha resultado ser un fallo, muchos ordenadores que utilizan Windows como sistema operativo en las empresas de todo el mundo han dejado de funcionar y no se puedan utilizar. El sistema se queda estancando en las pantallas azules y no se puede avanzar ni retroceder. La propia página ha afirmado que a primeras horas de la mañana el error ya estaba solucionado, pero todavía los dispositivos afectados no han podido volver a funcionar con normalidad.

Medidas de Microsoft

En la actualización oficial, Microsoft ha detallado sus esfuerzos para resolver las interrupciones de servicio. La compañía está redirigiendo el tráfico afectado a sistemas alternativos, lo que ayuda a aliviar el impacto de manera más eficiente. A medida que estas acciones se implementan, los servicios de Microsoft 365 están experimentando mejoras constantes. Los usuarios pueden esperar ver una progresiva resolución de los problemas mientras Microsoft continúa aplicando medidas de mitigación adicionales.