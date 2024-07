Josep María Recasens, elegido nuevo presidente de la patronal del automóvil en España

Archivo - Anfac nombra como su presidente al director general de Renault Iberia, Josep Maria Recasens. / SEAT - Archivo

La patronal del automóvil en España ya tiene nuevo presidente. Se trata de Josep María Recasens, actual presidente de Renault en nuestro país y responsable de estrategia del Grupo Renault a nivel mundial. El directivo catalán, que anteriormente había sido responsable de estrategia en Seat con Luca de Meo, ha sido nombrado hoy nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) tras la junta directiva celebrada en Madrid.

Recasens reemplazará en el cargo al británico Wayne Griffiths (presidente de Seat-Cupra) que había ocupado el puesto en los dos últimos años. Griffiths presentó la dimisión hace poco más de un mes tras comprobar la "inacción del Gobierno" a la hora de apostar por la electrificación. El directivo de Seat se marchó molesto y fue apoyado por todo el sector. Desde la Moncloa se mostraron incómodos con la marcha de Griffiths, no entendieron que criticara al Gobierno porque no habían hecho nada. Precisamente por eso. Nada. Las medidas que se adoptaron de ampliar el Moves III no son más que cortinas de humo que el nuevo presidente deberá atravesar.

Griffiths ya ha hablado largo y tendido con Recasens. Su amistad de la época de Seat ayuda. El presidente de la marca española le habría dejado el tema de la relación con el Gobierno "encarrilado y solo para empujar la pelota", aunque sin lugar a dudas la falta de compromiso del Ejecutivo hará que Recasens tenga que esforzarse mucho. Recientemente, aprovechando la entrega del premio como directivo del año de Neomotor Prensa Ibérica (antes de que dimitiese Griffiths), el nuevo presidente de Anfac ya estuvo hablando durante varios minutos con la Secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, sobre los problemas del sector. También coincidió hace unos días con el ministro de Industria, Jordi Hereu, en la inauguración del Atelier Alpine en Barcelona.

Impulso industrial

En su toma de posesión, el ya nuevo presidente de Anfac ha puesto en valor la importancia del sector de la automoción en España: “Tenemos que conseguir que el vehículo eléctrico se convierta en un medio de generación de valor y tecnología para este país. Y, además, lo tenemos que hacer rápido porque sino perderemos el tren y otros países ocuparán este espacio. Tenemos todos los ingredientes para ser una potencia tecnológica europea, no sólo por la importante evolución que ha experimentado el ecosistema tecnológico español en los últimos 10 sino también porque la histórica desventaja competitiva con los países del Este está desapareciendo, tanto en coste de la mano de obra, como en el coste energético. A esto hay que añadir además el hecho de que España cuente con uno de los tejidos industriales de proveedores más importantes de Europa", ha afirmado.

Josep María Recasens apuntó que España se juega el futuro tecnológico e industrial del sector en los próximos cinco años, de ahí que haya aprovechado su primera intervención para hacer una llamada a la movilización conjunta público-privada para conseguir que el automóvil sea el impulsor de la innovación y la tecnología en España: “Hay que dejar de ser un mero fabricante para convertirnos en una potencia tecnológica. También es importante incentivar la demanda de vehículos eléctricos pasando a otro nivel prioridades que tiene el sector ahora mismo encima de la mesa, como son hacer más atractivas las ayudas a la compra de los vehículos eléctricos y potenciar la instalación de los puntos de recarga".

Antes de partir para Londres, donde este fin de semana se celebra la carrera del mundial de Fórmula-E en la que Cupra está implicada, el presidente saliente, Wayne Griffiths ha puesto en valor la figira de Josep María Recasens: “conozco a Josep Maria desde hace muchos años y es un directivo excelente para liderar la nueva etapa de ANFAC. La industria del automóvil está viviendo un momento decisivo y es imprescindible seguir trabajando juntos en la asociación y con el conjunto del sector. Cuenta con todo mi apoyo para impulsar el mercado español y transformar la industria hacia la electrificación, como hemos hecho en los últimos dos años y medio. Desde mi posición en Seat S.A. y en el Grupo Volkswagen seguiré defendiendo los intereses de la industria española del automóvil en España y fuera de España”.

La fuerza de Renault

Entre los grandes retos de Josep María Recasens no solo está la dirección del rumbo de la asociación de fabricantes, sino conseguir mayor unidad y capacidad de hacer frente a los nuevos retos. La llegada de los fabricantes chinos es uno de ellos, si bien las marcas asiáticas se han apresurado a integrarse en la asociación que ahora preside.

También debe afrontar un nuevo plan industrial para Renault Group de cara a los próximos años, ya que el actual, que ha permitido consolidar España como polo industrial estratégico en el Grupo Renault en materia de hibridación ('Renaulution España 2021-2024') ha llegado a su fin. El grupo Renault tiene en España dos plantas de montaje de vehículos; una en Palencia (que fabrica Austral, Espace y Rafale) y otra en Valladolid ( que acaba de arrancar la producción de Nuevo Captur y Symbioz). Asimismo, cuenta con un potente centro de I+D+I en Valladolid donde se diseña ya la movilidad del futuro, así como una Refactory en Sevilla.