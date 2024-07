A pocos días de cobrar las pensiones de julio: estas son las fechas exactas

Los bancos adelantan las pensiones de julio / Jordi Cotrina

Es julio, es verano, y los 10 millones de pensionistas que hay en España están de enhorabuena, ya que este mes van a poder recibir la pensión unos días antes de lo habitual. En concreto, tres entidades financieras son las que se han adelantado a este pago, de forma que los beneficiarios podrán disfrutar este mes de verano con más tranquilidad al recibir su prestación contributiva. Bankinter es el primer banco que se adelanta a la Seguridad Social, efectuando los ingresos el 23 de julio, tan solo 4 días más de espera.

Fechas de cobro de las pensiones de julio

Todos aquellos que reciben la prestación contributiva quieren conocer todos los meses las fechas exactas en las que verán su dinero en la cuenta bancaria. Con esto podrán organizar sus finanzas, y más en esta época, debido a los gastos extra por la energía consumida con el aire acondicionado, o los viajes previstos.

Cada pensionista cobrará un día diferente del mes dependiendo del banco al que pertenezcan, siendo CaixaBank, Bankinter y Santander los primeros que emitirán las pensiones de este verano. Los que tengan EVO Banca Inteligente recibirán los ingresos a partir del viernes 26. Los que estén con PiBank serán los últimos, ya que recibirán el dinero el 1 de agosto, 8 días después de los primeros en cobrar. El resto de bancos procederán a pagar en los plazos habituales, por lo que será el jueves 25 de julio.

Bankinter: martes, 23 de julio

CaixaBank: miércoles, 24 de julio

Banco Santander: miércoles, 24 de julio

Unicaja Banco: jueves, 25 de julio

BBVA: jueves, 25 de julio

Banco Sabadell: jueves, 25 de julio

Ibercaja: jueves, 25 de julio

ING: jueves, 25 de julio

Abanca: jueves, 25 de julio

Laboral Kutxa: jueves, 25 de julio

EVO Banca Inteligente: viernes, 26 de julio

PiBank: jueves 1 de agosto

Qué pasa si no he recibido la pensión

La Seguridad Social establece un límite para ingresar la pensión que es el día cuatro del mes siguiente, por lo que si llega la fecha y no lo has recibido, probablemente sea un fallo y las preocupaciones no tienen que empezar antes de esta fecha. Si vemos que pasado el cuarto día no hemos recibido nada, hay que ponerse en contacto con el INSS a través de su sede electrónica, donde encontraremos un formulario donde poder poner la incidencia ocurrida. Los responsables tienen hasta 20 días hábiles para ofrecer una respuesta al respecto.

Cuantía de las pensiones máximas y mínimas

Noticias relacionadas

Las pensiones contributivas han subido un 3,8% en 2024, y las no contributivas un 6,9%. Por otro lado, las pensiones mínimas aumentaron alrededor del 5%. Para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo pasa a ser 1.014,51 euros mensuales en 2024, y sin cónyuge a cargo hasta los 780,46 euros. Las cuantías de una pensión de Gran Invalidez serán de 1.521,77 euros con cónyuge a cargo, 1.233,43 euros sin cónyuge y de 1.170,75 euros con cónyuge no a cargo.

Por último, la pensión máxima en 2024 se encuentra en 3.175 euros mensuales, dividida en 14 pagas, lo que forma 44.450,56 euros anuales. La pensión máxima no dejará de crecer hasta 2050 debido al IPC y al incremento adicional y anual del 0,115%, esperando un aumento hasta el 3% en el valor de la pensión máxima