Devoluciones de hasta 4.000 euros a los mutualistas: Hacienda afirma cuando lo recibirán

Hacienda puede alargar hasta final de año el plazo de devoluciones / Bcn

Miles de pensionistas podrán beneficiarse de una reducción de sus impuestos tras haber cotizado en las antiguas mutualidades. El Tribunal Supremo comenzó reconociendo este derecho para los retirados del sector bancario, pero ahora Hacienda está también reembolsando el IRPF cobrado en exceso a jubilados de otros sectores como la construcción, hostelería y comercio.

Errores administrativos y reembolsos

La Agencia Tributaria ha identificado errores en la tributación del IRPF durante los años 1967 a 1978 para ciertos sectores afiliados a las antiguas mutualidades laborales, como la hostelería, el comercio, la construcción y la metalurgia. La devolución del IRPF puede alcanzar hasta 4.000 euros por contribuyente afectado, resultando de un error administrativo que impactó en las cotizaciones de aquellos años. Este fallo implicó que muchos trabajadores cotizaran a una tasa incorrecta, incrementando del 75% al 100%, lo que ahora lleva a Hacienda a devolver entre 3.000 y 4.000 euros a los perjudicados.

Plazos y requisitos para la devolución

Durante la campaña de la Renta 2023, que terminó el 1 de julio, los afectados pudieron solicitar la devolución de estos excesos correspondientes al periodo 2019-2022. Hacienda tiene un plazo de hasta seis meses para procesar estas devoluciones, lo que significa que los afectados podrían recibir sus reembolsos hasta finales de año. Si el proceso se prolonga hasta enero, Hacienda tendrá que pagar intereses de demora, aumentando el monto final a devolver.

Para facilitar el proceso a los mutualistas, la Agencia Tributaria ha abierto un formulario en su sede electrónica. Aunque los tiempos de recepción del dinero pueden variar, muchos jubilados y pensionistas han recibido su devolución pocos días después de presentar su declaración de la Renta. Sin embargo, no todos los mutualistas pueden pedir esta compensación. Los trabajadores que cotizaron en el régimen de las Clases Pasivas del Estado, los autónomos y aquellos que realizaron aportaciones a mutualidades de viudedad y de pensiones no contributivas no podrán beneficiarse de esta devolución.

Impacto en los jubilados

La reciente decisión ha generado gran expectativa entre los afectados, quienes ahora tienen la oportunidad de reclamar la devolución del dinero que les pertenece. Los sectores implicados, de gran relevancia en la España de las décadas de 1960 y 1970, tienen un alto número de jubilados afectados que hoy en día rondan los 80 años.

La noticia de la posibilidad de reclamación se ha difundido principalmente a través del boca a boca entre compañeros de trabajo. Estos pensionistas se están apoyando mutuamente para solicitar la devolución del IRPF por las cuotas cotizadas a las mutualidades. Los afectados pueden reclamar directamente a la Agencia Tributaria la devolución de la parte proporcional del porcentaje de la pensión que tiene derecho a reducción al 25%. Si algún afectado ha fallecido, sus herederos pueden presentar la reclamación, siempre que no hayan pasado más de cuatro años desde el fallecimiento del jubilado.