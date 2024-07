Seguros de viaje: la OCU avisa por qué es importante contratarlos siempre

La OCU señala la importancia de contar con un seguro de viaje cuando salgas de Espala / Reuters

Cuando creemos tener todo preparado para disfrutar de los viajes, nos damos cuenta de que nos olvidamos de garantizar nuestra seguridad en el caso de que pase algún inconveniente. Por esto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a todos los viajeros la importancia de contratar un seguro de asistencia cuando viajen tanto dentro como fuera de Europa. Ha aumentado el número de casos en los que las personas se han enfrentado a graves problemas por no contar con un seguro adecuado.

Tarjeta Sanitaria Europea para viajar por Europa

Viajar es uno de los momentos más esperados por todos, y pensamos que todo va a salir tal y como lo planeamos, aunque en algunas ocasiones esto no es así. En muchas situaciones surgen inconvenientes relacionados con la salud. Esto no es un problema demasiado grave si el destino vacacional se encuentra dentro de Europa, donde puedes solicitar asistencia sanitaria con la Tarjeta Sanitaria Europea. Pero, en el caso contrario, en las zonas que no están cubiertas por esta tarjeta, es importante tener un seguro que garantice una buena asistencia médica. Esta cobertura ofrece la posibilidad de obtener ayuda en caso de emergencia médica, poder tener el traslado a centros hospitalarios y evacuaciones sanitarias, que si se solicitan sin tener un seguro, pueden incrementar los costes a gran nivel.

En los viajes dentro de Europa, poder contar con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) ofrece muchas garantías, ya que puedes acceder a los servicios médicos en las mismas condiciones que los residentes dentro de la UE, o de países como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido o Suiza. Cabe destacar que la TSE no puede sustituir al seguro de viaje, puesto que no cubre la repatriación o el tratamiento médico privado. Debido a esto es aconsejable contar con un seguro de viaje aunque los viajes sean dentro de Europa, para poder cubrir con aspectos adicionales que no estén dentro de la TSE.

Los mejores seguros de viaje

La OCU ha realizado un análisis de los mejores seguros de viaje, diferenciando entre dos situaciones, según si el viaje es dentro o fuera de Europa.

Viaje en Europa. American Express Tarjeta Premium: seguro gratuito asociado a la tarjeta, con un coste de 65 € al mes, para cuando el viaje se pague con tarjeta y no dure más de 120 días. Intermundial Total Travel Mini , por una prima de precio medio ofrece una cobertura equilibrada sin demasiadas exclusiones.

Viaja fuera de Europa. IATI Estrella con y sin cobertura de anulación, con límite de gastos médicos y precios ajustados. FIT2TRIP Multiviaje Único Premier, que da las coberturas más altas de asistencia sanitaria, responsabilidad civil, pero con una prima muy elevada.

Cada compañía tiene característica y coberturas diferentes, lo que hace más difícil que el usuario conozca todos los detalles para que pueda decidir. Por ello es necesario conocer las necesidades de cada viajero antes de iniciar el viaje, a la vez que también hay que valorar las capacidades financieras de cada uno.

¿Qué debe ofrecer un buen seguro de viaje?

A pesar de los elevados costes que suelen tener los seguros de viaje, hay que tener en cuenta que van a garantizar nuestra seguridad y nuestro buen estado de salud frente a los problemas que surjan durante las vacaciones. Por ello, es imprescindible que cuente con varios aspectos esenciales. Las coberturas que tengan límites más altos, van a garantizar la tranquilidad en el viaje. Es importante que la asistencia sea 24 horas todos los días del año. Que disponga de diferentes métodos de contacto y en diferentes idiomas es esencial para facilitar la comunicación. Por último aunque no menos relevantes, tenemos que considerar aquellos que no obliguen a pagar nada por adelantado, que no tenga una edad mínima para poder cubrir las incidencias, que tenga garantías de devolución y que no tenga franquicias.