La Policía Nacional alerta sobre la nueva estafa de la "declaración de la renta"

Las estafas en la declaración de la Renta por las casas de apuestas / EFE

Las estafas no dejan de estar presentes en el día a día. Los Agentes de la Jefatura de Policía advierte a la población de una nueva modalidad de estafa que cada vez está más presente entre los delincuentes. Se trata de la estafa de la "declaración de la renta" que implica usurpar la identidad para tener beneficios en casas de apuestas. Este fraude puede costar la perdida de grandes cantidades de dinero, como ha informado el Cuerpo Nacional de Policía.

Como trabajan los estafadores en las apuestas en línea

Los delincuentes recopilan información personal a través de métodos ilícitos como el phising, hackeos, o comprando datos en el mercado negro. Esta información puede incluir datos sensibles como el DNI. Con los datos obtenidos, los estafadores crean cuentas en casas de apuestas a nombre de las víctimas. Usan estas cuentas para realizar apuestas. Cuando ya han conseguid ganar, transfieren los beneficios a las cuentas bancarias de los estafadores. Al finalizar el año fiscal, los beneficios generados a nombre de la víctima son reportados a la Agencia Tributaria, obligando a la víctima a pagar impuestos sobre ingresos que nunca han llegado a recibir.

Qué hacer si ya has sido víctima

Cuando descubres que te han suplantado la identidad para usarla en cuentas falsas de casas de apuestas, es muy importante seguir algunos pasos.

Notificar a la DGOJ, enviando un correo a dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es explicando la situación.

Presentar una denuncia en la Jefatura Superior de la Policía para formalizar el caso.

Revisar la Declaración de la Renta para comprobar que no hay datos sobre apuestas que no has realizado.

Noticias relacionadas

Para darte cuenta de que has sido víctima, tienes que prestar atención a las notificaciones que recibes, ya que si provienen de casas de apuestas, puede que no sea publicidad, y sea que están usando tus datos personales. En cuanto a las comprobaciones en la declaración de la Renta, hay que verificar que todos los ingresos por actividades online los conoces y que las cuentas que aparezcan en el borrador sean tuyas, si no, estás siendo estafado.

Cómo protegerte de las estafas

Aunque creemos que estamos protegidos, conviene saber algunas indicaciones que nos pueden ayudar en algunos casos que desconocemos sobre la suplantación de identidad. Es importante no compartir información personal en los sitios webs que no son seguros, ya que pueden usar nuestro DNI con otras intenciones no beneficiosas. Hay que utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente para evitar que nos roben nuestros datos. Por último, hay que revisar con frecuencia las cuentas bancarias para detectar movimientos inusuales que tengamos que denunciar.