Squirrel Media adquiere The Hook y avanza negociaciones con terceros para más integraciones

Squirrel Media ha adquirido el 100% de The Hook, compañía especializada en el uso de tecnología e innovación para escalar y automatizar procesos tradicionalmente manuales, según ha avanzado este martes la firma, que ha decidido no facilitar --en este momento-- el importe de la transacción para no interferir en otras negociaciones que está llevando a cabo. En concreto, la operación firmada consiste en la compra del 100% de las participaciones de The Hook, siendo libre de cualquier tipo de deuda y contingencia, al tiempo que será financiada en su totalidad con fondos propios de Squirrel Media.

Squirrel Media ha explicado que esta integración refleja su compromiso con la innovación, la transformación digital, y la tecnología, incorporando inteligencia artificial. "Desde un punto de vista industrial, la adquisición referida es de gran importancia y calado en nuestro sector", ha afirmado la compañía. Por su parte, The Hook ha desarrollado en su trayectoria desde 2018 proyectos para compañías como, por ejemplo, Avis, B Travel, Carglass, Halcón viajes, Iberdrola, Jaguar-Land Rover, Quirón Salud, Securitas Direct, Simyo o Telefónica. Squirrel Media ha señalado que The Hook puede aportar innovación en las cuatro áreas en las que se sustenta, complementando la oferta como líder publicitario con su servicio de consultoría e innovación digital y ayudando en los procesos de generación de contenido de las compañías del grupo.

También se ha referido al lanzamiento de nuevos verticales de media al mercado y al desarrollo de un 'lab' de innovación tecnológica que les ayude a posicionarse como lideres en la categoría. De este modo, Squirrel Media, sumando esta nueva adquisición al resto de estructuras y compañías tecnológicas ya existentes, pasa a reforzar su liderazgo en el área tecnológica ('TMT'). Además del "gran valor directo e intrínseco" que la adquisición de The Hook aporta a Squirrel Media, esta operación, al encuadrase en la estrategia de crecimiento tecnológico definida por la compañía en los últimos años, genera adicionalmente múltiples sinergias, provocando un incremento "notable" del valor de todos los activos y de las anteriores adquisiciones realizadas.

NEGOCIACIONES CON TERCEROS

La compañía ha avanzado que actualmente se encuentra en negociaciones con terceros para la integración de otras compañías de "análogas características".

Consecuentemente, y para evitar interferencias en esas negociaciones, Squirrel Media ha decidido no facilitar --en este momento-- el importe de esta transacción comunicada.