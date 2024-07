Hipotecas: si firmaste antes de 2019 todavía puedes solicitar la devolución de los gastos hipotecarios

Construcción de viviendas en el barrio de Valdebebas (Madrid).

Los hipotecados que firmaron su crédito antes de enero de 2019 están de enhorabuena. Según una sentencia del Tribunal Supremo, pueden beneficiarse de la devolución de los gastos que el banco les cobró al formalizar la hipoteca, ya que el Alto Tribunal considera esta práctica abusiva y obliga a las entidades a devolver parte de la cantidad cobrada.

El plazo de prescripción era de cinco años, aunque no estaba claro cuándo empezaba a contar. Ahora, los magistrados han acordado que esos cinco años se cuentan desde enero de 2019, cuando se dictó la resolución final. Antes de esta decisión, los bancos debían cubrir los gastos de registro, gestoría y tasación, y la mitad de los de notaría, para luego cobrárselos a los hipotecados. Tras la sentencia, esto ya no es posible. El importe dependía del valor de la vivienda hipotecada: cuanto más cara, más altos eran los costos. A este monto se sumaban los impuestos, que no se podrán reclamar.

Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario en marzo de 2019, todo cambió. Desde entonces, los bancos deben pagar los costes de notario, registro y gestoría.

La normativa modificó la regulación existente en materia de gastos hipotecarios al constituirse un crédito, beneficiando en algunos aspectos a los clientes, que solo deben pagar la tasación. Además, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) corre a cargo de la entidad, y gracias a la anulación de esta cláusula, el titular de la hipoteca puede reclamar estos gastos, incluso si ya ha cancelado la deuda.

¿Hasta cuándo se puede reclamar?

No hay una fecha límite única y concreta para todos; será diferente para cada persona afectada.

La sentencia del TJUE amplía el plazo para reclamar los gastos hipotecarios al banco. El TJUE aclara que el plazo para reclamar comienza cuando el consumidor tiene conocimiento de que la cláusula es abusiva. Según las reclamaciones gestionadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la media de estas devoluciones ronda los 1.000 euros, una cifra significativa que beneficiará a quienes se acojan a la sentencia. En menos de tres meses se cierra el plazo para poder pedir el dinero, por lo que los más rezagados deben darse prisa.

¿Cómo puede reclamar?

Enviar una reclamación a su entidad financiera

Diríjase al servicio de atención al cliente de su banco.

Haga la reclamación de manera que tenga constancia de ello. Puede utilizar:

Hojas oficiales de reclamación

Correo certificado

Burofax

Alternativamente, llame al teléfono gratuito para incidencias y reclamaciones y pida el número de referencia correspondiente.

Esperar la respuesta

Si en el plazo de 30 días no ha obtenido respuesta, o bien la respuesta no es satisfactoria, pase al siguiente paso.

Contactar con el servicio público de consumo

Consulte el servicio público de consumo que le corresponda según su municipio.

Solicite una mediación con la entidad financiera para intentar resolver el conflicto.

Para más información, consulte el apartado de Consultas y reclamaciones de su municipio.

Dirigirse a la vía judicial