Estos son los motivos por los que la Seguridad Social te puede quitar la pensión

En España, más de 10 millones de pensionistas reciben su prestación de la Seguridad Social. La pensión media del país se sitúa actualmente en 1.254,34 euros, según el último informe de la Seguridad Social de mayo de 2024. Aunque muchas personas asocian las pensiones únicamente con la jubilación, existen también pensiones por incapacidad permanente, pensiones en favor de familiares y pensiones no contributivas. Por esta razón, es importante que los beneficiarios de estas prestaciones realicen una serie de trámites periódicos para evitar sanciones, e incluso la pérdida de la pensión.

Trámites obligatorios para los pensionistas

La Seguridad Social ha destacado en varias ocasiones la importancia de los trámites obligatorios que algunos pensionistas deben cumplir a lo largo del año. No todos los pensionistas están sujetos a estas normativas, pero otros sí deben seguir estos procedimientos para mantener su derecho a recibir la pensión.

Según la Seguridad Social, uno de los trámites esenciales es la comunicación de cualquier cambio en los datos personales y la situación financiera del pensionista. Mantener estos datos actualizados es crucial, ya que cualquier modificación no comunicada puede acarrear multas o la pérdida de la pensión. La Ley General de la Seguridad Social, regulada en el RD Legislativo 5/2000, establece que la falta de notificación de cambios puede conllevar sanciones, incluyendo multas por no informar cambios de dirección o aumentos de ingresos superiores a 8.614 euros anuales.

Fe de vida para los pensionistas en el extranjero

El segundo trámite obligatorio es la entrega de la fe de vida, aplicable únicamente a los pensionistas que residen en el extranjero. Este documento debe presentarse durante el primer trimestre del año para confirmar que el pensionista sigue vivo y que no es otra persona quien está cobrando la pensión de un fallecido. Si la Seguridad Social no recibe este documento dentro del plazo establecido, la pensión será suspendida y no se reactivará hasta que se envíe la fe de vida.

Consecuencias de no realizar los trámites

Los pensionistas deben estar atentos a estos requerimientos para evitar consecuencias negativas. No cumplir con la actualización de datos personales y financieros puede resultar en sanciones que incluyen multas y la pérdida de la pensión. Para los pensionistas en el extranjero, no enviar la fe de vida a tiempo conlleva la suspensión de la prestación hasta la regularización de la situación. La Seguridad Social insiste en la importancia de estos trámites para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pensiones y la justa distribución de las prestaciones.