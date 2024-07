La nueva multa de la Seguridad Social que preocupa a los empresarios de hasta 7.500 euros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, el pasado 2 de julio de 2024. / A. Pérez Meca

2 Se lee en minutos P. G.



Las vacaciones son un momento sagrado para los trabajadores, un período en el que finalmente pueden dejar de lado las preocupaciones laborales. Sin embargo, esta idea de descanso completo a menudo se ve interrumpida, ya que muchos empresarios contactan a su personal para resolver urgencias, a pesar de que no deberían hacerlo. Para abordar este problema que afecta a miles de empleados, la Inspección de Trabajo ha anunciado multas de hasta 7.500 euros para las empresas que violen el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores.

La desconexión digital es un derecho por ley

El descanso y la desconexión digital de los trabajadores están protegidos por varias leyes orgánicas. Estas normativas buscan garantizar que los empleados puedan disfrutar de su tiempo personal sin el estrés del trabajo. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales establece que "los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

Prohibido contactar a los trabajadores durante sus vacaciones

Los trabajadores no están obligados a responder mensajes o llamadas de sus empleadores durante sus vacaciones. Si se les sanciona o despide por no hacerlo, pueden reclamar ante un juez y ganar el caso. Además, las empresas que no respeten este derecho enfrentan multas que varían según el grado de intromisión:

Grado mínimo : 751 a 1.500 euros.

Grado medio : 1.501 a 3.750 euros.

Grado máximo: 3.751 a 7.500 euros.

Es crucial recordar que el derecho a la desconexión digital no solo se aplica a las llamadas telefónicas, sino también a cualquier tipo de comunicación relacionada con el trabajo, como correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp.

Excepción al derecho de desconexión digital

Noticias relacionadas

Aunque la desconexión digital es un derecho reconocido por ley, existe una excepción en casos de fuerza mayor o cuando el trabajador posee información esencial que nadie más tiene para continuar un proyecto. En estas situaciones, la comunicación debe limitarse a informar al trabajador sobre la emergencia y coordinar las acciones necesarias para resolverla.

Incluso en estos casos excepcionales, las empresas deben respetar el derecho del trabajador al descanso y a su intimidad personal y familiar. La comunicación debe ser lo más breve y no intrusiva posible.