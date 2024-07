Este es el nuevo formulario online para que los autónomos corrijan sus errores de la Declaración de la Renta

Formulario online para corregir errores de la Renta al momento / Europa Press

Para aquellos autónomos que han cometido errores en la declaración del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF), Hacienda ha abierto un servicio en el web de la Agencia Tributaria, que detalla que ha habido diferencias entre los datos que el contribuyente ha aportado y los que tiene Hacienda, permitiendo su corrección inmediata con la 'complementaria calculada', cambiando la información sin recargos ni intereses.

Por primera vez todos los autónomos están obligados a presentar la declaración de la Renta, por lo que algunos es posible que hayan recibido una carta de Hacienda sobre posibles errores, pudiendo utilizar este nuevo servicio para hacer los reajustes. La AEAT recoge que alrededor de 23.000 usuarios recibieron el aviso de error en su declaración y tuvieron que modificarla.

Corrección de la Renta mediante formulario

Con esta nueva opción en línea, se puede calcular automáticamente una declaración corregida utilizando los datos proporcionados por el Fisco, lo que facilita la modificación. Según fuentes de la Agencia Tributaria, "el objetivo es simplificar las correcciones mediante esta declaración complementaria después de la campaña de avisos". Para ello, los autónomos que hayan recibido una carta de avisos pueden acceder a esta corrección a través de la Sede Electrónica o la aplicación móvil.

La corrección digital es accesible para aquellos cuyo margen de error no es muy elevado, por lo que no es necesario que intervenga la Agencia Tributaria. Para ello, tienen una complementaria calculada que podrán utilizar cuando la Agencia no haya hecho aún ninguna liquidación definitiva, y cuando no hayan pasado cuatro años desde la finalización de la campaña de Renta.

El funcionamiento de la declaración complementaria calculada

Los autónomos que tengan que solucionar los desajustes tienen que entrar en el 'Servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta Web)', donde aparecerá el concepto en el que ha habido un error de concordancia de datos. Una vez que se haya presentado la información, para solucionar los desajustes, hay que elegir 'Modificación declaración' y hacer caso a los pasos que marca la Agencia Tributaria, hasta llegar a la última parte, que es donde aparece la prestación complementaria calculada.

No siempre es error del contribuyente

Según la AEAT, esta propuesta no implica necesariamente que el contribuyente haya cometido un error en su declaración de la RENTA. El propósito del formulario es señalar cualquier discrepancia entre la declaración del contribuyente y la información de la que dispone Hacienda. Si la diferencia tiene justificación, el contribuyente no está obligado a presentar la declaración complementaria ni a proporcionar documentación adicional.

Es importante recordar que si el contribuyente decide no corregir su declaración inicial y Hacienda determina que se le ha devuelto una cantidad superior a la que corresponde, podría recibir una propuesta de liquidación. Esto ocurre cuando la Administración considera que se ha solicitado una devolución indebida.