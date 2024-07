Microsoft y Apple renuncian a sentarse como observadores en el consejo de OpenAI

Logo de Microsoft. / EFE

Microsoft ha renunciado a su puesto como observador en la junta directiva de OpenAI, mientras que Apple no asumirá una posición similar, según informa 'Financial Times', destacando el creciente escrutinio por parte de los reguladores globales sobre las inversiones de las grandes empresas tecnológicas en las nuevas empresas de IA. En este sentido, Microsoft, que ha invertido 13.000 millones de dólares (12.014 millones de euros) en el fabricante del chatbot de IA generativa ChatGPT, dijo en una carta a OpenAI que su retirada del puesto en la junta directiva sería "con efecto inmediato". Asimismo, si bien se esperaba que Apple asumiera un papel de observador en la junta directiva de OpenAI como parte de un acuerdo para integrar ChatGPT en los dispositivos del fabricante de iPhone, la compañía de Cupertino finalmente no lo hará efectivo, según indicó al diario una persona con conocimiento directo del asunto.

La renuncia se produce cuando las autoridades antimonopolio de la UE y EE.UU. examinan la asociación entre Microsoft y OpenAI como parte de preocupaciones más amplias sobre la competencia en el sector. La Comisión Europea dijo en junio que estaba explorando la posibilidad de una investigación antimonopolio sobre la fusión, mientras que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también ha comenzado a examinar las inversiones realizadas por las grandes empresas tecnológicas, incluidas Microsoft, Amazon y Google, en nuevas empresas de IA generativa.

A finales del pasado mes de noviembre, Microsoft aceptó un papel sin derecho a voto en la junta directiva tras el caos que envolvió a OpenAI, cuando su consejero delegado, Sam Altman, fue abruptamente despedido por la junta, antes de ser reintegrado pocos días después. El gigante tecnológico no tiene una participación accionarial convencional en la empresa y, en cambio, tiene derecho a una parte de las ganancias de una filial de OpenAI, que, según el sitio web de la firma, "sigue siendo una empresa totalmente independiente regida por OpenAI Nonprofit".

La junta directiva de ocho personas de OpenAI incluye a Sam Altman, así como a Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y a Fidji Simo, consejero delegado de Instacart. Está presidido por Bret Taylor, ex codirector ejecutivo de Salesforce y cofundador de la startup de inteligencia artificial Sierra. Un portavoz de OpenAI indicó que la compañía tendría previsto organizar reuniones periódicas con socios como Microsoft y Apple e inversores como Thrive Capital y Khosla Ventures, como parte de "un nuevo enfoque para informar e involucrar a socios estratégicos clave".