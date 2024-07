La Policía Nacional avisa sobre una estafa de 19 euros

La estafa de los 19 euros / PEXELS

En la era digital actual, los métodos de estafa se han diversificado y sofisticado, afectando a ciudadanos de todas las edades y niveles socioeconómicos. La Policía Nacional ha emitido un comunicado en sus redes sociales avisando a los ciudadanos sobre la 'estafa de los 19 euros', a través de la cual los delincuentes hacen que las víctimas caigan en la trampa para hacerse con su dinero.

El mecanismo de la estafa

Los estafadores, haciéndose pasar por la DGT, envían mensajes de texto a sus víctimas afirmando que tienen una multa impagada de 19 euros, que aumentará si no se paga en un plazo de 24 horas. El mensaje suele ser breve y directo, indicando: "Sede electrónica. Tiene una multa impagada de 19 euros, que se incrementarán en 24 horas si no recibimos el pago".

Este tipo de fraude es especialmente efectivo porque apela al miedo de las personas de incurrir en mayores gastos o problemas legales, incitándolas a actuar rápidamente sin verificar la autenticidad del mensaje. La estafa se aprovecha del temor y la urgencia que generan las notificaciones de multas, utilizando la imagen de la Dirección General de Tráfico (DGT) para dar verosimilitud a sus falsos reclamos.

Detalles del mensaje y enlace fraudulento

El mensaje está diseñado para parecer auténtico, imitando el estilo de comunicación oficial de la DGT. Además de la urgencia del pago, el mensaje incluye un enlace que supuestamente facilita el pago inmediato de la multa. Sin embargo, al hacer clic en este enlace, la víctima es redirigida a una página web falsa que solicita información personal y bancaria, que luego es utilizada por los delincuentes para robar dinero de la cuenta de la víctima.

Recomendaciones de la Policía

Noticias relacionadas

Para evitar caer en esta estafa, la Policía Nacional ofrece varias recomendaciones:

Hay que verificar la fuente , ya que la DGT notifica las multas solo a través de cartas oficiales enviadas por correo postal, nunca por correo electrónico.

Desconfianza ante la urgencia, ninguna comunicación que exija un pago inmediato y amenace con imponer sanciones es verídico.

Nunca hacer clic sobre enlaces que se incluyen en los correos electrónicos que vienen de fuentes no verificadas.

Consultar las fuentes oficiales en caso de dudar de la veracidad de una comunicación.

Si has recibido un mensaje sospechoso como el descrito, la Policía recomienda no responder ni seguir el enlace proporcionado. En su lugar, es importante reportar el incidente a las autoridades para que puedan tomar medidas y prevenir que otros ciudadanos caigan en la trampa. Asimismo, si ya has proporcionado información personal o financiera, se aconseja ponerse en contacto con el banco para tomar las medidas necesarias de protección y prevención de fraude.