Ouigo lanza la campaña 'Billete by the face'

Ouigo, la reconocida operadora de trenes de alta velocidad, ha anunciado una nueva y emocionante campaña denominada 'billete by the face'. Esta iniciativa permite a los usuarios obtener un billete gratuito al comprar seis billetes entre los mismos destinos durante el período promocional, que se extiende desde hoy 8 de julio hasta el 30 de septiembre.

Cómo conseguir el billete gratis

Para participar en esta promoción exclusiva, los clientes deben tener una cuenta activa en el área privada de la página web o la aplicación móvil de Ouigo. Es importante destacar que los seis viajes previos deben realizarse entre dos destinos específicos dentro del periodo promocional, sin importar la fecha de compra inicial de los billetes. Una vez completados estos viajes, Ouigo enviará a los clientes un código personalizado que les permitirá obtener un billete gratuito para un próximo desplazamiento.

Validez del billete

El código obtenido podrá ser utilizado hasta el 30 de noviembre, permitiendo a los usuarios planificar sus viajes hasta el 20 de diciembre. Esta flexibilidad temporal es ideal para quienes desean viajar durante la temporada navideña o planificar escapadas de último momento sin incurrir en gastos adicionales.

Compatibilidad con el Verano Joven

Además de la campaña 'billete by the face', Ouigo ofrece beneficios adicionales para quienes participen en su programa Verano Joven. Este programa no solo proporciona un 50% de descuento en los billetes, sino también un descuento adicional del 10% y billetes al 50% válidos hasta diciembre. Estas ventajas hacen que la oferta de Ouigo sea más atractiva para los jóvenes y estudiantes que buscan opciones de viajes económicas y accesibles.

El objetivo de esta campaña es premiar la fidelidad de sus clientes habituales y atraer nuevos viajeros interesados en descubrir una alternativa asequible, cómoda y sostenible para sus desplazamientos durante el verano y más allá. Ouigo se posiciona como una opción destacada en el mercado ferroviario europeo, ya que, además de las tarifas accesibles y promociones atractivas, reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Sus trenes contribuyen a la reducción de emisiones de carbono en comparación con otros medios de transporte.