Fondos e inversores ponen el foco en el sector de la alimentación con operaciones por 8.000 millones

El sector de la alimentación está en el foco. Los diferentes fondos de capital privado (o capital riesgo) e inversores han apurado sus operaciones corporativas, compras, ventas e, incluso, salidas a bolsa (por el momento, fallida), que suman un total de 8.000 millones de euros entre transacciones ya cerradas y en marcha, según cálculos realizados por ACTIVOS, el vertical de economía de Prensa Ibérica. Entre las operaciones ya culminadas destacan las ventas de Monbake, Planasa o Prosur, que debería ser sucedidas por el toque de campana de Europastry, por el momento cancelado.

"El sector del agrobusiness está tocado por la varita", resume Juanjo Corral Moreno, socio del despacho de abogados Baker McKenzie. Por su parte, Sergio Mas-Sardá, socio director de Corporate Finance de KPMG, está de acuerdo con que es un sector visto con buenos ojos por el capital: "Todo lo que tiene que ver con los productos saludables, los ingredientes y el alimento funcional son negocios que están muy bien vistos".

El sector alimentario no es ajeno a las dinámicas generales del mercado, que desde la subida de los tipos de interés ha registrado una caída en el volumen de operaciones. Según datos de SpainCap, la patronal del capital privado, la inversión cayó, en 2023, un 34% con respecto al año anterior, movilizando operaciones por valor de 6.110 millones de euros. "Las razones de dicha caída fueron el incremento del coste de financiación, la incertidumbre económica y el entorno geopolítico, además de las propias dinámicas del sector private equity y el venture capital, que debía hacer cierta 'digestión' de un periodo expansivo de inversión a múltiplos altos", desarrolla Juan López del Alcázar, socio director de Estrategia y Transacciones de EY.

Esta situación a priori es ya parte del pasado, con la estabilidad de los tipos de interés. "Vemos que los fondos empiezan a prepararse para rotar sus carteras: el número de mandatos de M&A (fusiones y adquisiciones) y vendor due diligences está aumentando de forma considerable en los últimos meses y todo apunta a que vamos a vivir un otoño con multitud de procesos de desinversión por parte de los fondos. Además, es muy probable que muchas de estas compañías terminen siendo adquiridas por otros fondos, lo que aumentará el volumen de actividad de forma relevante", destaca López del Alcázar de EY.

Alimentación, el sector

A pesar del momentum que vive el sector, en los últimos meses, ha sufrido situaciones complejas por la subida de los precios de las materias primas y los costes de producción, que, en contra de lo que ha pasado en otros, han podido repercutirse al cliente final, dando lugar a resultados récord en las compañías. El 'Informe de actividad Venture Capital & Private Equity Activity en España 2024' de SpainCap los sectores de agricultura, ganadería, pesca y consumo cerraron 2023 con inversiones por valor de 544,8 millones de euros, en 80 transacciones, frente a los 2.133,6 millones que se alcanzaron en 2022, en 99 operaciones.

Una de las peculiaridades de la alimentación, según Sergio Mas-Sardá de KPMG, es la necesidad de liderazgo: "El sector de la alimentación es de primera necesidad que a su vez está afectado por el mundo de la gran distribución. El peso de la marca blanca en el mercado español es alto, que implica una complejidad mayor, y las marcas líderes que consiguen ser líderes juegan un papel significativo. O tienes liderazgo, o la competencia con la marca blanca es compleja".

Juanjo Corral, de Baker Mckenzie, anticipa que el mercado transaccional volverá a animarse pronto. "Este sector genera mucho retorno de inversión, aunque no a través de un payback temprano. Es una inversión más pensada para el largo plazo porque influyen muchos factores exógenos, como la dependencia de los cultivos y de la tierra, que provoca que determinado tipo de fondos sean más reacios. El retraso que ha habido en las operaciones viene más por un tema de contexto macro, pero no tardarían en cerrarse más que las de otros sectores. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo excepcional del mercado. Las operaciones no se cierran en dos meses", apunta el abogado.

Las valoraciones

Debido a los cambios bruscos de precios finalistas y en la cadena de producción, esto podría llegar a afectar a las valoraciones. Sin embargo, Sergio Mas-Sardá de KPMG cree que esto está "descontado": "Ni las compañías eran tan poco rentables en el momento que hubo inflación de costes, ni son tan rentables cuando se ha trasladado esto a los precios, unido a un rebote hacia abajo de los costes Los jugadores del sector somos capaces de aislar esos efectos y las rentabilidades de la compañía tienden a converger y a parecerse a las históricas".

Según el socio de la 'big four', en 2023, los inversores más activos han sido compañía rivales industriales de las que estaban en el mercado, no tantos fondos de capital privado. "Con una liquidez menor en los mercados de deuda, se han visto beneficiados de que sus potenciales sinergias de sus negocios han pesado más que la capacidad del private equity de apalancar una transacción y optimizar precio", señala Mas-Sardá. A pesar de lo sucedido, esto podría darse la vuelta. "Durante 2024, tenderá a compensarse, pero vemos que en la primera mitad del año las compañías industriales siguen jugando papeles importantes en procesos y transacciones. Con tipos bajos, era muy normal que un financiero ganase un proceso, pero en los últimos 18 meses lo ha sido menos. Vemos que los próximos meses la competición entre compradores financieros e industriales estará más balanceada por la liquidez en los fondos y de los proveedores de deuda", concluye el socio de Corporate Finance de KPMG.

¿Procesos parados?

Pese a la pujanza del sector de la alimentación en el M&A (fusiones y adquisiciones), algunas operaciones llevan paradas meses e, incluso, años. Por ejemplo, es el caso de Frías. En mayo de 2022, Alantra lanzó el proceso de venta que valoraba la compañía a burgalesa, principal proveedor de marca blanca de leche vegetal en España, en 350 millones de euros. En aquel momento, con la guerra en Ucrania recién iniciada, los márgenes se ajustaron por el aumento del precio de la energía y esto afectó a una rebaja en la valoración ofrecida por TowerBrook Capital Partners, Tikehau Capital y la belga Cobepa.

Otra de las operaciones congeladas es la de Puerto de Indias. Hace justo un año, la venta de Sevillan Craft Spirits, reconocida por el 'boom' de la ginebra rosa asociado al impulso del tardeo y el consumo del spanish gintonic parecía cerrada. HIG Capital fichó a Rabobank para sacar a la venta la empresa de destilados andaluza, valorándola en 200 millones de euros. Pese a que el grupo francés Bardinet, dueño de Armagnac y Cutty Sark estuvo cerca de cerrar la compra, fuentes del mercado apuntan a que al comprador se le cayó la financiación, lo que terminó por tumbar la operación dejándola en standby por el momento.

Mucho más reciente es el caso de Grupo Palacios. A finales del pasado año, los fondos MCH y Ardian refinanciaron la deuda de la compañía productora de cárnicos y platos preparados para sacarla a la venta en 2024. Tras fichar a AZ Capital como asesor financiero, la operación, valorada en torno a 500 millones, según apuntan distintas fuentes del sector, se encuentra paralizada. Otros apuntan a que ni siquiera se ha dado, lo que se conoce en el argot, como 'proceso no proceso', como se determinan las operaciones en las que los vendedores contactan con diferentes asesores para que sondeen el mercado en busca de una valoración pero sin, siquiera, dar un mandato de venta. No obstante, hace cinco años que ambos fondos controlan el 80% del grupo fabricante español de chorizos, tortillas y otros platos preparados por lo que empieza a formar parte del grupo de compañías que ambos fondos deben poner a la venta.