Carolina Martinoli, presidenta de Vueling: una líder de equipos para volar todavía más alto

Carolina Martinoli, presidenta y consejera delegada de Vueling

Desde 2011, cuando entró en Iberia, Carolina Martinoli (Buenos Aires, 1969) vive prendada del sector aéreo. "La aviación forma parte de la vida de todos nosotros. Volar posibilita vivencias y experiencias únicas, y es un mundo que despierta curiosidad y auténticas pasiones", explica. Nació en Argentina, creció en Brasil, vivió en el Reino Unido y, ahora, en España, adonde viajó por primera vez con 19 años y sin ni siquiera sospechar que, tiempo después, acabaría siendo su casa, cuando el trasiego de vuelos y compromisos profesionales se lo permite. Y es que esas distintas experiencias, en distintos países ayudan a "ser más flexible, más resiliente, tanto a nivel personal como profesional". Licenciada en Administración de Empresas por la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (Brasil), trabajó previamente para Telefónica y en Imperial Chemical Industries.

Esta ejecutiva se incorporó a la que era la aerolínea española de bandera en marzo de 2011, dos meses después de la fusión con British Airways. "Fue una etapa fascinante", recuerda, ya que, por aquel entonces, Iberia necesitaba llevar a cabo una profunda transformación para ser rentable y mejorar su oferta al cliente. "La fusión de la que nació IAG generaba increíbles oportunidades para ambas compañías a nivel de escala, complementariedad, intercambio de mejores prácticas, etcétera".

Curiosamente, una de sus mayores aficiones está muy pegada a la tierra, el patinaje que, por falta de tiempo, ha tenido que dejar. "Estoy en un periodo de mi vida en el que no me apetece romperme nada", bromea. Y es que, como consejera delegada de Vueling -cargo que pasó a ocupar en abril al relevar a Marco Sansavini, ahora presidente de Iberia, coincidiendo con el 20º aniversario de la compañía, que se cumple justo este julio-, Martinoli se muestra entusiasmada. Está acostumbrada a liderar equipos, hasta este nuevo cargo era directora de Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IAG.

Planes de futuro

"Me encanta trabajar con equipos enfocados a innovar y a retarse cada día para ofrecer las mejores soluciones. He tenido la suerte de trabajar en diferentes roles en Iberia, British Airways, IAG y ahora en Vueling, en un sector tan vivo, dinámico y cambiante", asegura. A diferencia de los patines, lo que no ha dejado es pasar el tiempo libre con los suyos: «Pasear a los perros y sobre todo, viajar con mis hijas, cosa que logramos hacer una semana al año", revela.

Tiene Vueling en la cabeza. La compañía cuenta con 16 bases, 11 en España y 5 internacionales (París, Roma, Florencia, Londres y Ámsterdam), y "cada mercado se encuentra en distinto punto de madurez y desarrollo", asegura. En esta etapa de aterrizaje -nunca mejor dicho-, revisa con su equipo "la estrategia de los próximos años" y sigue impulsando el "plan de transformación para cimentar las bases para el futuro". No oculta la satisfacción de que la veinteañera Vueling se haya convertido en la aerolínea de referencia en Barcelona. "Seguiremos trabajando para asegurar la conectividad de la ciudad con Europa y el mundo, y consolidar nuestra presencia, no solo en España, sino también a nivel europeo en nuestros mercados estratégicos", sentencia.

"Nuestra voluntad -añade- es seguir potenciando nuestras rutas y eso nos lleva densificar las rutas existentes para poder dar respuesta a la demanda en cada mercado. Por ejemplo, coincidiendo con eventos de gran relevancia como los JJOO de París, la Eurocopa en Alemania y la Copa América en Barcelona, este año se han reforzado frecuencias con respecto al verano pasado en 42 destinos distintos". Y hay novedades como la conexión Londres-Heathrow con el aeropuerto de París-Orly y otra que enlaza Barcelona con la ciudad italiana de Comiso, en Sicilia. A su vez recuperan cuatro rutas este verano: dos desde Alicante a Argel y Orán, y dos desde Barcelona a Londres-Heathrow y Milán-Linate.

Pero su tarea no solo consiste en gestionar esta aerolínea, sino en fomentar que cada vez haya más mujeres en puestos de decisión. "Cualquier mujer, en cualquier sector, tiene la obligación de hacerle el camino más fácil a las siguientes generaciones", afirma. Uno de los objetivos del grupo IAG es llegar al 40% de mujeres en puestos de liderazgo en 2025 y el equipo de Vueling refleja esas tendencias: cuenta con una plantilla de más de 4.600 personas en la que hay paridad de género con un 51,2% de mujeres, y en el comité de dirección la representación femenina supera el 70%.

Igualdad y sostenibilidad

"En ciertos perfiles, como pilotos, ingenierías, etcétera, aún hay camino por recorrer. El eje de la diversidad sigue siendo una prioridad. Llevamos a cabo diferentes iniciativas para inspirar a las nuevas generaciones a considerar disciplinas STEAM en el mundo de la aviación, como es el caso del programa que impulsamos junto a la Fundación Princesa de Girona", subraya.

¿Y la apuesta por la descarbonización? También forma parte de la hoja de ruta. "Como parte del grupo IAG, nos hemos propuesto alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en 2050. No es fácil ni barato, y necesitamos el esfuerzo de todos, pero contamos con diferentes soluciones que nos permiten avanzar". De hecho, destaca, "Vueling es referente desde 2016 en el desarrollo de iniciativas para la reducción de emisiones: la eficiencia de las aeronaves; la planificación y eficiencia de las operaciones, y sobre todo el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF), que representan un punto de inflexión".

Aerolínea veinteañera

El 1 de julio de 2004 se estrenó una nueva compañía aérea, Vueling, con la ruta Barcelona-Eivissa. Dos décadas después, con más de 36 millones de pasajeros transportados al año, 16 bases en Europa y en plena celebración de esta efeméride, la empresa encara una etapa en la que pretende seguir creciendo con Carolina Martinoli al frente, una ejecutiva experimentada en liderar equipos y enamorada de la aviación desde que se incorporó a Iberia en 2011 durante el nacimiento de IAG. Además de ocuparse de que la compañía mantenga la energía del veinteañero, también contribuye a incrementar el peso de las mujeres en los puestos de más responsabilidad.