Cinco consejos para que tus finanzas sobrevivan este verano

Durante el verano, los gastos suelen incrementarse significativamente. Entre los viajes familiares, los campamentos infantiles y las cenas con amigos, la rutina cambia y los desembolsos crecen. Si no se planifica adecuadamente, esto puede afectar negativamente a la cuenta bancaria.

Este año, los españoles planean gastar una media de 1.307 euros en sus vacaciones, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el año anterior, según un informe del Observatorio Cetelem. Los viajes, en particular, representan una parte considerable del presupuesto veraniego y pueden desestabilizar fácilmente la economía familiar. Fuentes de HelpMyCash afirman que es mejor encarar el verano sabiendo de antemano cuál es su situación financiera y cuánto se pueden gastar para no llegar a septiembre con unos fondos bajos.

Crear un presupuesto

Siempre es mejor cuando se planean las cosas, y más cuando tiene que ver con las vacaciones. Saber el presupuesto que tenemos nos ayuda a afrontar esta época siendo más conscientes de la realidad y no vivir una vida que no podemos permitirnos. Además, si sabes con antelación lo que nos queremos gastar, podemos separar el dinero para no incitarnos a usarlo. Si vemos que nuestro presupuesto es limitado, habrá que adaptar el destino y el alojamiento a nuestra capacidad financiera.

Comparar precios

Conviene no quedarse con el primer precio que vemos, sino comprar entre diferentes destinos, billetes de viaje, alojamientos o actividades, para poder quedarnos con las más económicas. Hay que fijarse bien en todos los apartados, ya que un gasto menor puede llevar oculto otros más altos.

Evitar pagos a plazo

Es muy común aplazar los pagos para financiar el viaje, lo que tiene algunos riesgos, como que se alarguen demasiado los plazos y juntemos unas vacaciones con otras. Lo que no hay que hacer es financiar un viaje con tarjeta de crédito, ya que los intereses se elevarán a grandes cantidades.

En unas vacaciones que rondan los 5.000 euros, se decida pagar a plazos y se financien con una tarjeta de crédito que tiene un interés del 18%, el gasto extra que tendrá que pagar en un año sería de 500 euros, 991 euros en dos años, y 1.507 euros si se alarga tres años.

Usar tarjetas para viajar

Pensar que fuera de España, en los países que no sean de la eurozona, no nos van a cobrar por pagar con tarjetas de crédito, es un error. Sacar 100 euros fuera de la zona del euro supondría una comisión de 7,5 euros. Por esto, conviene usar tarjetas para viajar que no cobran comisiones ni por sacar efectivo fuera de España ni por pagar en una divisa distinta al euro.

Hacer uso de los seguros que ofrecen las tarjetas

En Europa, la tarjeta sanitaria comunitaria es una herramienta útil, pero no cubre todos los posibles incidentes durante un viaje, como la pérdida de equipaje o la repatriación. Además, fuera de la Unión Europea, esta tarjeta no tiene validez. Por ello, muchos viajeros optan por contratar un seguro de viaje para estar protegidos durante sus vacaciones. Sin embargo, algunos ya disponen de uno sin saberlo.

Muchas tarjetas de crédito e incluso algunas de débito incluyen un seguro de viaje, siempre que se haya pagado el medio de transporte del viaje con la tarjeta. Además, ciertos seguros de salud también ofrecen coberturas en el extranjero. Por esta razón, es recomendable verificar si ya se cuenta con un seguro de viaje antes de contratar uno adicional.