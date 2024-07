¿Ventilador o aire acondicionado? Esto es lo que tienes que saber para elegir el mejor aliado este verano

El aumento de temperaturas dificulta el descanso nocturno.03/08/2017 ALICANTE.- Ola de calor. Una mujer duerme junto al ventilador en una de las noches tropicales que esta sufriendo Alicante / FOTO: ALEX DOMINGUEZ / Alex Domínguez

Con la llegada del verano, las altas temperaturas se vuelven un reto diario. Después de un mes de junio caracterizado por tormentas, según la AEMET, nos esperan meses mucho más cálidos de lo habitual en toda España. Por lo tanto, mantener el hogar fresco y cómodo será esencial. Entre las opciones disponibles se encuentran ventiladores de pie, ventiladores de suelo y aire acondicionado, lo que genera muchas dudas sobre cuál elegir. Por ello, los expertos de PcComponentes, el retailer líder en tecnología, nos ofrecen recomendaciones clave para elegir la mejor manera de refrescarse este verano.

Ventiladores para aquellos que buscan eficiencia y economía

Al usar ventiladores, se consume menos electricidad, por lo que se hace un ahorro de energía. Además, son más económicos y se puede elegir entre varias opciones que van desde ventiladores de techo hasta los de pie, mesa o torre, adaptándose a las necesidades y características de cada vivienda. A su vez, al no requerir asistencia de un profesional, ya que son fáciles de mover e instalar, también supone un ahorro, puesto que no tenemos que contratar a nadie que lo instale. Por último, aunque algunos pueden ser ruidosos, existen funciones supersilenciosas para que no se escuchen aun estando a máxima potencia.

Para destacar un inconveniente, es que los ventiladores no son recomendables en las zonas donde haya mucha humedad, ya que estos solo ayudan a mejorar la circulación del aire del habitáculo, pero no enfrían el aire.

El aire acondicionado para los más calurosos

Para los que sienten que nada va a aliviar la sensación de calor intenso, el aire acondicionado es la mejor opción. Los más conocidos son los de pared o split, aunque también hay opciones más asequibles como los portátiles.

El aire acondicionado split son modelos eficientes energéticamente. Son silenciosos y mantienen siempre la temperatura que indiques. Pero estos dispositivos suelen ser los más caros de todas las opciones y requieren de instalación profesional.

El aire acondicionado portátil es fácil de transportar y la instalación es sencilla. Es importante que se sitúe cerca de una ventana para colocar el tubo de escape de aire caliente. Son más ruidosos y menos eficientes.

Lo que hay que saber antes de elegir

En cuanto a los ventiladores, la eficiencia y economía, la mejora de la circulación del aire y el alivio en los climas calurosos los convierten en la mejor para aquellos que se decantan por esta opción. Pero también hay que saber que:

cuantos más vatios tenga, más capacidad de enfriar tendrá, por lo que hay que revisar la potencia en función del tamaño de la habitación donde se coloque

para habitaciones pequeñas el tamaño ideal es de 1,12 metros, y cuando supere los 20 metros cuadrados es recomendable uno de 1,32 metros

cuanto más silencioso sea mejor, que no generen más de 38 dB

decantarse por los que se puedan controlar con mandos a distancia

Por otro lado, los que eligen el aire acondicionado por la reducción significativa y constante de la temperatura, deben tener en cuenta que: