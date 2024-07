Shiseido y Max Mara anuncian una colaboración a largo plazo en fragancias

Sisheido

Shiseido y la casa italiana de moda de lujo Max Mara han anunciado su intención de iniciar una colaboración a largo plazo, en virtud de la cual Shiseido tendrá la licencia mundial exclusiva para desarrollar, producir, comercializar y distribuir fragancias bajo la marca Max Mara. Las condiciones de la asociación se incorporarán a un acuerdo formal de licencia. La licencia será gestionará por Shiseido EMEA, una filial consolidada de Shiseido.

Impulsada por su misión corporativa, "BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD", Shiseido aspira a convertirse en un líder global gracias a su HERENCIA. En los últimos años, el mercado mundial de fragancias se ha convertido en uno de los motores de crecimiento del negocio de Shiseido en Europa, especializado en el ámbito de los perfumes. El desarrollo, la producción y las ventas de las fragancias de Max Mara contribuirán al crecimiento global del negocio de perfumes de Shiseido.

Shiseido ha alcanzado una alianza con Max Mara para la formación de un nuevo acuerdo de licencia. Shiseido y Max Mara comparten su compromiso con los más altos estándares de calidad, innovación y satisfacción del consumidor. Esta nueva colaboración tiene como objetivo ampliar la oferta global de ambas empresas y aprovechar su experiencia para crear y ofrecer conjuntamente productos innovadores a consumidores de todo el mundo.

Masahiko Uotani, Chairman y CEO de Shiseido, ha declarado: "Al tratarse de una marca que representa el lujo italiano y tiene una rica historia, estoy muy ilusionado con la colaboración con Max Mara, una firma muy apreciada en todo el mundo por su alta calidad, su indudable valor de marca y su sensibilidad por el diseño. A través de las conversaciones mantenidas con el Presidente, Luigi Maramotti, he llegado a saber que ambas empresas comparten muchos valores relacionados con nuestras culturas empresariales, filosofías de gestión y desarrollo del talento, y me siento honrado de que Shiseido haya podido conectar con un socio así. Creo firmemente que nuestra asociación contribuirá a nuestro negocio de fragancias, no sólo a través de un mayor crecimiento, sino también mediante la creación de sinergias”.

Luigi Maramotti, Chairman de Max Mara Fashion Group, ha declarado: "Es una gran oportunidad para Max Mara iniciar una colaboración tan visionaria en el negocio de las fragancias. Shiseido es una empresa con una amplia y rica historia que siempre ha demostrado la capacidad y el valor de investigar, desarrollar e innovar. Personalmente, he seguido a Shiseido con gran interés y he admirado durante mucho tiempo sus estrategias de producto. He estado en contacto con su equipo directivo en varias ocasiones y siempre me ha impresionado su dinamismo y profesionalidad. Compartimos una cultura empresarial muy similar basada en la centralidad de los recursos humanos; un profundo respeto por los principios fundacionales de la empresa; y un estilo de relación honesto y respetuoso. Me alegró mucho encontrar en el Presidente, Masahiko Uotani, a alguien con quien comparto los valores más profundos que son necesarios para hacer realidad una empresa como ésta”.

Alberto Noé, Presidente y CEO de Shiseido EMEA, añadió: "Este próximo acuerdo se alinea con nuestra estrategia de reforzar nuestra cartera de marcas de fragancias, impulsando el crecimiento mutuo y nuevas oportunidades para ambas marcas en todo el mundo. La colaboración de nuestras dos empresas, con su patrimonio y sus puntos fuertes, abrirá un nuevo camino hacia innovaciones de belleza excepcionales para los consumidores de todo el mundo".