La Seguridad Social impide trabajar a quienes reciben esta pensión de incapacidad permanente

El Tribunal Supremo prohíbe compatibilizar la incapacidad permanente con el trabajo / Jordi Morera

El Tribunal Supremo ha emitido una nueva sentencia que afecta significativamente a la Seguridad Social. Esta decisión impide que ciertos pensionistas con incapacidad permanente puedan combinar su pensión contributiva con un empleo, especialmente cuando tienen un alto grado de discapacidad. Concretamente, las personas con incapacidad absoluta no podrán trabajar y recibir la pensión al mismo tiempo.

Los grados de incapacidad compatibles y los que no

Aunque el artículo 198.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) permite a algunas personas con incapacidad realizar actividades compatibles con su estado de salud, la sentencia 1996/2024, del 11 de abril de 2024, contradice esta jurisprudencia. Según los magistrados, esta práctica es no concuerda con el sistema de pensiones públicas.

Sin embargo, la sentencia sí permite la compatibilidad de la pensión con un trabajo para aquellos con incapacidad permanente total. En estos casos, la empresa debe adaptar el puesto de trabajo a las necesidades especiales del empleado y no puede despedirlo automáticamente, como se podía hacer hasta este momento. El pensionista tiene la opción de mantener el empleo o cobrar solo la pensión.

¿Por qué no se puede compatibilizar trabajo con incapacidad?

Para incapacidades absolutas o aquellos que reciben el complemento de Gran Invalidez, el Supremo no permitirá la compatibilidad. Esta decisión surgió tras analizar el caso de un trabajador andaluz, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía decretó que la pensión de Gran Invalidez de un trabajador que había perdido la vista no era compatible con su trabajo en la ONCE.

El trabajador alegó que su puesto estaba adaptado a sus necesidades, pero tras varias instancias judiciales, el Supremo respaldó a la Seguridad Social. Según el alto tribunal, las incapacidades absolutas y grandes invalideces solo son compatibles con trabajos marginales y de poca importancia que no requieren alta ni cotización en la Seguridad Social.

Recomendaciones para los afectados

Con la nueva doctrina del Tribunal Supremo, los beneficiarios tienen que estar informados en todo momentos a cerca de los cambios en la normativa y cómo puede afectar a su situación. También tienen que mantener un registro de todas las comunicaciones con la Seguridad Social y consultar con los especialistas antes de tomar decisiones que puedan afectar a la pensión.