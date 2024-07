Amparo Valcarce: "La inversión en defensa es un revulsivo para la economía economía española y la creación de empleo"

Integrantes de la tripulación de la fragata Numancia partiendo de la Base de Rota para la Operación Atalanta. / Europa Press

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, asegura que está previsto que España destine hasta un 2% del PIB en 2029 a la inversión en la industria de armamento y seguridad, según ha explicado en el evento Looking At The Future: el reto de la industria española de Seguridad y Defensa ante el actual panorama geopolítico organizado por EY este lunes. Valcarce también ha destacado que la inversión en Defensa es un revulsivo para la economía española y la creación de empleo. "España no puede ser ajena a los cambios geopolíticos que se están produciendo", ha señalado Valcarce durante su intervención.

El presupuesto que Defensa de España asciende actualmente al 1,28% del PIB, aunque la inversión en términos absolutos se ha incrementado. Si España quiere cumplir con el compromiso del 2% en 2029, tendría que elevar su inversión actual desde los 18.700 millones de euros hasta rozar los 31.000 millones de euros. Con el objetivo de conseguirlo, el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros 3.700 millones de euros. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, anunció la pasada semana una inversión para Asturias de hasta 5.000 millones de euros para mejorar la tecnología y capacidades.

Valcarce ha resaltado los lugares en los militares españoles están empleados en misiones de paz. "Las Fuerzas Armadas españolas participan en 16 misiones en el exterior y están desplegadas en cuatro continentes. Desde el Líbano hasta Eslovaquia o Letonia, los militares españoles contribuyen en misiones de paz en todo el mundo", ha explicado Valcarce.

En este sentido, la secretaria de Estado también ha señalado que España está comprometido con una OTAN unida y fuerte que pueda hacer frente a la invasión rusa en Ucrania. "La respuesta de España está unida a lo que hace la Unión Europea, somos parte esencial de la estrategia de Seguridad y Defensa para la OTAN", ha afirmado. En este momento, según la secretaria de Estado, existen 33 programas de inversión con un total de 43.000 millones de euros comprometidos, lo que se espera que genere 73.000 puestos de trabajo. "El objetivo es que España sea uno de los países líderes en la nueva estrategia de autonomía estratégica de la UE", ha señalado Valcarce.

Nación líder

Valcarce ha expresado que el Gobierno tiene la voluntad de que España se convierta en una nación líder en la industria de Defensa de Europa. "Queremos estar en los grandes programas de la Unión Europea para consolidar la base industrial y tecnológica que tenemos en España. El objetivo es hacer que nuestra industria sea altamente competitiva", ha señalado.

En opinión de Valcarce, es necesario mantener un "diálogo permanente con el sector y las empresas" y ha señalado que España cuenta con diferentes corredores a lo largo de su geografía que aglutinan un importante potencial para la industria de Defensa. "Hay que resaltar desde fábricas como las de Santa Bárbara en Asturias pasando por los astilleros de Navantia en Galicia hasta las instalaciones como las de Toledo, Ciudad Real, Albacete o Cartagena. También hay que resaltar el papel de Oesía, Airbus, ITP Aero o SAPA como empresas punteras", ha explicado.

Valcarce también ha mencionado el corredor sur, que va desde Sevilla a la Bahía de Cádiz y que se extiende por Huelva, Córdoba, Jaén y Granada. También ha explicado que el corredor de la Plata, desde Asturias a Sevilla se encuentra en pleno desarrollo gracias al impulso del Ministerio de Defensa. La secretaria de Estado de Defensa ha concluido que todos los proyectos vinculados con el impulso a la Defensa suponen una oportunidad para dinamizar la economía de estas provincias.