Adif terminará a final de este mes las obras en las estaciones de Mérida y Cáceres

El servicio ferroviario volvió a la normalidad el lunes tras 28 interrumpido por obras en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén, pero las actuaciones no han terminado. Según informa Adif, no será hasta final de este mes cuando concluyan todos los trabajos: falta por finalizar la renovación de las vías 3 y 5 de la estación de Cáceres y en el andén 3 de Mérida, donde también quedan pendientes trabajo de señalización, aunque ya no interfieren en el servicio. «Son trabajos compatibles con la circulación de trenes», señalan desde Adif.

Por su parte, Renfe mantendrá hasta hoy en algunas estaciones los autobuses que ha utilizado en este mes "por si tras el periodo de obras surgiese cualquier imprevisto", señala. Durante esos 28 días sin servicio ferroviaria por las obras de Adif, Renfe sacó a licitación un plan alternativo de tranporte por carretera y el contrato se realizó por seis semanas. "Dado que el contrato con la compañía de autobuses sigue vigente, se ha decidido que los autobuses se mantengan estacionados en algunas estaciones de forma preventiva durante los primeros días de circulación de trenes" explican.