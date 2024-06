La IA se abre paso en las actividades empresariales

De izquierda a derecha, Francisco Hortigüela, CEO de InBusiness 5.0; Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de Pons IP; Esther Fernández, responsable de gestión de la cartera de Innovación de Amadeus; Pedro Lozano, cofundador de la empresa emergente Imascono, y Jimmy Pons, cofundador de NFT Management System. / XAVIER AMADO

La primera edición del Congreso de Inteligencia Artificial prosiguió en la segunda jornada con la mesa de expertos Apuntes disruptivos, en la que se analizaron cuestiones como la protección de la propiedad industrial, los cambios sociales derivados del impacto de la tecnología y los diferentes sectores a los que afecta. Francisco Hortigüela, CEO de In- Business 5.0, fue el encargado de abrir y moderar el debate entre los diferentes especialistas.

Para empezar, Pedro Lozano, cofundador de Imascono, afirmó que "se nos llena la boca de vocablos como realidad aumentada, virtual, mixta, metaverso... cuando lo importante es la transformación social que originan las nuevas tecnologías". Es por ello que su objetivo, dijo, es "abrazar esta revolución que estamos viviendo en la que pasamos de relacionarnos en pantallas planas en dos dimensiones a relacionarnos en entornos tridimensionales". Además, apuntó que "la innovación también debería surgir de las necesidades de mercado".

Jimmy Pons, cofundador de NFT Management System, subrayó que las empresas necesitan "herramientas para gestionar el nuevo márketing". En este sentido, destacó que desde su compañía están "desarrollando el siguiente paso para diseñar las nuevas herramientas de ese márketing del futuro".

"El metaverso no está muerto, está más vivo que nunca", afirmó el experto con rotundidad. Y prosiguiendo con este concepto mencionó la actividad turística, a la que se refirió como "una experiencia real" que debe estar conectada con el mundo virtual. "Debe existir un puente entre lo físico y lo digital, y la última pieza es conectarlo con el metaverso y que ese mundo confluya en uno mismo", agregó.

Por su parte, Luis Ignacio Vicente, consejero estratégico de Pons IP, destacó que "la inteligencia artificial está cambiando de manera radical cómo entendemos los datos" e incidió en la necesidad de "unirlos a otra serie de tecnologías". "La IA está muy evolucionada cuando hablamos de modelos, pero necesitamos entornos regulatorios, específicamente en temas de propiedad industrial, que aseguren que cuando aplicamos el reglamento de la IA sabemos cómo tenemos que hacerlo", expuso. En este senido, remarcó que hoy el mundo está evolucionando "hacia un modelo de innovación en el que la propiedad industrial debe ser una pieza fundamental".

Adelantarse a los cambios

Esther Fernández, responsable de gestión de la cartera de Innovación de Amadeus, puso de relieve que para esta compañía el retorno se basa en cómo ponen la tecnología al servicio de "la solución de los problemas que vemos en el mercado". "En definitiva, adelantarnos a los cambios sociales que estamos viviendo en nuestro mercado concreto, que es el turismo, y construir nuevos modelos de negocio que tengan sentido, que sean validados en el mercado y que sean escalables", explicó con más detalle.

¿Estás pensando en implementar la IA en tu organización? Esta pregunta fue el eje de otra de las mesas redondas y para responderla diferentes personalidades del mundo empresarial analizaron las oportunidades que ofrece dicha tecnología. María Antonia Otero, directiva del sector tecnológico con amplia experiencia en consejos de administración, moderó el debate.

Justo Hidalgo, director de IA en Adigital, apuntó a la gobernanza de datos como tema fundamental a tener en cuenta dentro de las empresas. "Las compañías con las que trabajamos se han dado cuenta de que la inteligencia artificial está muy bien pero hay que establecer un trabajo con los datos", aclaró. Asimismo, indicó que existe "la sensación de que nunca ha habido tanta concentración de tecnologías que están a punto de salir".

En cuanto a Pablo Oliete, cofundador y CEO de Atlas Tecnológico, resaltó el papel que ha tenido la IA para "sacar del cajón muchas otras tecnologías". "Todos queríamos que el dato estuviera digitalizado y ahora lo hemos conseguido gracias a la inteligencia artificial", argumentó en esta línea.

Nuria Ávalos, directora general de IndesIA, detalló las utilidades que tiene la IA para las pequeñas y medianas empresas. Así, hizo hincapié en que las pymes "no pueden hacer grandes inversiones y desconfían de los grandes proveedores", y por eso "hace falta acercar todo esto a esa pequeñas y medianas empresas para que pierdan el miedo". La experta aseguró que, "una vez que ven el valor que le puede aportar en su día a día, no les importa invertir sabiendo que les va a generar un retorno".

Gestionar la reputación

La periodista, directora de Influenzze y autora del ensayo La comunicación en tiempos de algoritmos, Bárbara Yuste, afirmó que "la reputación hoy es el mayor activo que tienen las empresas". "Si hay algo transversal en el mundo es la comunicación y la reputación. En un mundo globalizado, donde cada vez hay mas riesgos y más agentes que están participando en los entornos digitales, las empresas tienen más dificultades y retos a la hora de gestionar, mantener y mejorar su reputación y que su relación con los diferentes públicos de interés dentro de sus ecosistemas sea beneficiosa para esa imagen corporativa que tienen los diferentes stakeholders", especificó.

De izquierda a derecha, Maria Antonia Otero, directiva del sector tecnológico con amplia experiencia en consejos de administración; Justo Hidalgo, director de IA de Adigital; Pablo Oliete, fundador y CEO de Atlas Tecnológico; Nuria Ávalos, directora general de IndesIA, y Bárbara Yuste, periodista y directora de Influenzze. / XAVIER AMADO

Por otro lado, expuso que el riesgo que supone la IA tiene que ver sobre todo "con el uso que se hace de esta tecnología para tratar de romper o dañar la imagen de reputación de compañías e instituciones a través de la desinformación", pero a la vez y curiosamente también nos ayuda a combatir esa información falsa que se divulga para influir en la opinión pública u ocultar la verdad. Porque, en palabras de Yuste, "¿quién puede hoy manualmente detectar e identificar fake news y atajarlas si no es con inteligencia artificial?".

Desafío prioritario

Oliete puso de manifiesto la importancia de la formación, "una actividad bastante seria y profunda". En su opinión, este es el desafío más importante que tienen por delante las empresas industriales. "La gente tiene que tener una formación mínima para poder establecer una estrategia común", señaló. Y agregó que "hay que poner el foco en cómo te puede ayudar a ganar productividad y obtener eficiencia en tu organización".

En otra de sus intervenciones, Ávalos incidió en que la formación y el impulso a la transformación de las empresas tiene que darse "al más alto nivel" para que se proyecte desde los cimientos. Por su parte, para Yuste es "fundamental que los departamentos de márketing y comunicación de las empresas estén a la última: si existen lo que llamamos capturadores de tendencias, son ellos".

Para los ponentes, la formación es clave y tiene que existir un conocimiento mínimo para marcar una estrategia común

La periodista y directora de Influenzze se mostró convencida de que la capacidad de hiperpersonalización que ofrece la inteligencia artificial es "magnífica para poder atacar al público en función de sus necesidades". "La tecnología nos da la oportunidad de impactar al público", apostilló. Por otro lado, señaló que "la inteligencia artificial, lejos de ser una amenaza para aquellos que se dedican a la comunicación, es una oportunidad".

Hidalgo recalcó, en este sentido, que la formación "no es solo formar tecnológicamente" y advirtió de que la metodología cambia constantemente y hay que ser muy consciente de ello. El directivo de Adigital abordó también los sesgos de género y su incidencia a la hora de utilizar los datos en modelos de inteligencia artificial.

Un nuevo abanico de oportunidades

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, expuso que nunca antes en la historia del ser humano se había visto una tecnología tan innovadora hasta la aparición de la IA generativa. Aunque admitió que es muy consciente de que "todavía hay muchas cosas que pulir", resaltó que la inteligencia artificial "no es el mundo en el que estamos, sino el mundo al que vamos".

Además, el representante del consistorio madrileño puso de manifiesto el "gran esfuerzo de las administraciones públicas por incorporar las diferentes herramientas que nos proporciona la IA".

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. / XAVIER AMADO

El también tecnólogo apuntó asimismo que existen dos desarrollos esenciales que van a incorporar esta nueva tecnología y que van a permitir que se siga implementando cara a los próximos años, como son las gafas de realidad mixta y los asistentes. En este sentido, advirtió de que "la empresa que no entienda que esta tecnología, que no es ni buena ni mala, va a cambiar nuestra concepción de trabajo, de ocio y de interactuar con las personas, no es que se vaya a quedar atrás, es que en cinco años no va a poder ni tan si quiera competir".

Niño aprovechó para animar tanto a las administraciones como a las empresas a que entiendan que esta "revolución" es similar a la que se vivió en su momento con la llegada de internet. "Este cambio apareció y las empresas que no se subieron al carro desaparecieron, mientras que las que fueron más habilidosas crecieron mucho. Creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo exactamente", detalló el especialista. "No perdamos este carro como país, como continente, pero tampoco como empresas porque la competencia está siendo totalmente atroz", instó a todos los asistentes al evento.

La ley europea de IA, una norma pionera

Beatriz Alvargonzález, consejera económica de la Comisión Europea en España y especialista en digitalización, detalló a los asistentes cómo se están encauzando a nivel normativo los diferentes usos de la inteligencia artificial.

Beatriz Alvargonzález, consejera económica de la Comisión Europea en España y especialista en digitalización. / XAVIER AMADO

"La IA tiene numerosas ventajas, pero hemos llegado a un punto de desarrollo en el que no todo son beneficios", subrayó durante su intervención. Es por eso que la ley europea de inteligencia artificial "trata de poner un marco y unos límites de hasta dónde puede llegar esta tecnología". La representante de la Comisión Europea argumentó que, "si se usa de una manera descontrolada, puede acarrear problemas al consumidor".

Tendencias informativas en España

Luis Hidalgo, director de Ciencia de Datos en Prensa Ibérica, expuso las principales conclusiones del estudio de Tendencias informativas en España, elaborado por el grupo editorial al que pertenece ‘activos’.

Luis Hidalgo, director de Ciencia de Datos de Prensa Ibérica. / XAVIER AMADO

Este informe recoge los principales contenidos consumidos por los lectores y aquellos que han resultado ser los más comentados en redes sociales. Las conclusiones se han obtenido tras analizar el comportamiento de más de 133,6 millones de navegadores únicos, que han accedido a casi 422.000 contenidos creados por los diarios de Prensa Ibérica y han visto más de 1.135,7 millones de páginas.

Seguir las normas lingüísticas y respetar la propiedad intelectual

Asunción Gómez-Pérez, académica de número de la Real Academia Española (RAE) y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), recalcó en su ponencia, titulada La inteligencia artificial y la lengua española: gobernanza de los materiales lingüísticos, que los modelos de IA deben "seguir las normas lingüísticas".

Asunción Gómez-Pérez, académica de número de la RAE y catedrática de la UPM. / XAVIER AMADO

La experta subrayó la necesidad de que los corpus lingüísticos de estos modelos de inteligencia artificial sean "correctos" y para ello "es crucial la ausencia de sesgos como el género y la edad, pero también la inclinación política o cultural". "El corpus tiene que tener un lenguaje limpio, que no sea tóxico, que no sea ofensivo ni violento, y que las licencias sean claras y respetuosas con la propiedad intelectual", concluyó.

Optimizar tiempo y recursos en el sector público

Noticias relacionadas

Perspectivas de la IA: desafíos y oportunidades en el sector público fue el tema del diálogo que mantuvieron Carlos Jiménez (abajo, en el centro), presidente de Secuware, y Luis Carlos Prieto (derecha), head of IA CoE de Ferrovial, y que moderó Conrado Castillo (izquierda), CEO de TEP Institute.

De izquierda a derecha, Conrado Castillo, CEO de TEP Institute; Carlos jiménez, presidente de Secuware, y Luis Carlos Prieto, head of AI CoE de Ferrovial. / XAVIER AMADO

Prieto destacó que la IA generativa "nos ayuda a redactar y conseguir información", pero que "somos nosotros los que aportamos el valor". A continuación añadió que "es evidente que hay falta de perfiles tecnológicos porque cada vez hay más trabajo y es necesario que cuenten con una formación que capacite" a los usuarios. Prieto se mostró convencido de que en un futuro próximo "seremos capaces de hacer más con menos esfuerzo y menos dinero". Y Jiménez adelantó que en cinco años habrá "una diferenciación clara entre el que utiliza la IAy el que no". "El que la adopte tendrá grandes ventajas", apostilló. El experto de Secuware recalcó que "la IA ahorra dinero, tiempo y permite hacer cosas que de otra manera no se pueden hacer".