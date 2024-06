Estos son los días de las 8 semanas que las empresas están obligadas a pagar de la licencia parental

Días que pagan las empresas por el permiso parental / Bcn

El permiso de paternidad de ocho semanas que los trabajadores pueden aprovechar a partir de agosto de 2024, si tienen un hijo de hasta ocho años, está siendo desestimado poco a poco por el Gobierno. Las empresas solo están obligadas a pagar quince días de las ocho semanas. Solo recibirán su sueldo habitual durante dos semanas, el resto no serán días retribuidos.

El Ejecutivo puso esta remuneración en el Real Decreto-ley de mayo de 2024. Aquí el Ejecutivo extendió el permiso de la lactancia a todos los trabajadores, independientemente que sean hombres o mujeres. Antes de esto, la lactancia solo se podía disfrutar si estaba recogido por el convenio de la empresa. Pero desde el pasado mes de mayo, el Ejecutivo lo reconoció como un nuevo derecho para los trabajadores.

Condiciones periodo lactancia

Al convertirse el permiso parental en un nuevo derecho, el Gobierno considera que cumple con la normativa de remunerar al menos dos semanas del permiso. Las condiciones del tiempo de lactancia son las mismas que hasta el momento.

A través de una hora de ausencia de trabajo hasta que el menor cumpla los nueve meses.

Mediante la reducción de media hora de jornada.

Acumulando jornadas completas.

El total de esto suma 15 días de permiso para aquellos trabajadores que tienen una jornada laboral de 8 horas al día.

Dudas en la retribución

Noticias relacionadas

El Gobierno aún no ha cumplido lo prometido en la retribución del permiso parental de ocho semanas. La aprobación de esta fórmula es a través de la Ley de Familias, cuyo proyecto de la ley fue aprobado por el Consejo de Ministros, pero no le hizo mención, y podría aprobarse como una enmienda a esta norma. También podría aprobarse como Real Decreto a través del Consejo de Ministros.

El estatuto explica que el permiso “tendrá una duración no superior a ocho semanas, continuas o discontinuas” que “podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente”, pero esto no se ha producido, ya que los trabajadores desconocen si lo recibirán o no, el tiempo en el que lo obtendrán y el modo de poder disfrutarlo.