Estas son las cartas del miedo que puede enviar Hacienda a partir del 1 de julio

Cartas del miedo que llegan de Hacienda a partir del 1 de julio / Europa Press

El próximo lunes 1 de julio se cierra el plazo para presentar la declaración de la Renta y así evitar estar en el punto de mira de Hacienda. Si no entregamos el documento tributario significa recibir la 'carta del miedo'. Hacienda dispone de hasta cuatro años para enviar la notificación, a pesar de que el periodo de presentación haya concluido.

¿Qué son las cartas del miedo?

Cuando un individuo que está obligado a presentar la declaración de la Renta no lo hace, pasa a estar en la 'lista negra' de Hacienda y recibirán la notificación. Esta carta puede significar multas de entre el 50% y el 150% del total de la deuda. El importe reclamado puede ser mayor si el usuario tiene un riesgo de impago reiterado o si el Estado está en una mala situación económica por la deuda.

Las personas a las que la declaración les sale con un resultado a devolver o a 0 €, también tienen que presentarla, ya que también se pueden imponer sanciones que alcanzan los 100 euros o, en el caso de que recibamos una carta de la Agencia Tributaria, los 200 euros.

Últimas fechas

Muchas personas suelen dejar las cosas para último momento, incluso las más importantes, como es la declaración de la Renta. A veces se ultima tanto que se presenta fuera de plazo, lo que puede conllevar grandes multas. Este lunes 1 de julio es el último día para presentar la declaración y, hoy viernes 28 de junio es el último día para pedir cita previa. La Agencia Tributaria afirma que 15.240.082 contribuyentes ya han presentado la declaración, con una gran diferencia respecto a la cifra de 2023, de 22.800.000 usuarios.

Cómo evitar la notificación

La mejor manera para no recibir la famosa carta es la entrega en el plazo de la declaración de la Renta. Siempre se insiste en no dejarlo para el último momento, por los inconvenientes de última hora que puedan surgir, aunque hay personas que siguen apurando el momento de presentarla. A pesar de esto, hay algunas formas para que los que se olvidan de hacerlo no paguen grandes cantidades de dinero.

Noticias relacionadas

Los contribuyentes pueden entregar la declaración fuera de plazo para evitar tener una mayor deuda, en el menor tiempo posible, ya que cada mes de retraso es un 1% de interés. Aunque no se haya presentado en los tiempos establecidos, es mejor enviarlo tarde que no hacerlo, para evitar recibir las 'cartas del miedo'.

¿Quiénes tienen que hacer la declaración?

La norma del IRPF especifica que los contribuyentes con ingresos brutos de trabajo inferiores a 22.000 euros anuales no están obligados a presentar la declaración de la renta. No obstante, si los ingresos provienen de más de un pagador, el umbral se reduce a 14.000 euros. A pesar de ello, los expertos recomiendan presentar la declaración siempre que sea posible, salvo en los casos en los que resulte a pagar y no se esté obligado a ello.