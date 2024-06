2 Se lee en minutos



Fernando López-Miras / Fernando Bustamante

La Región de Murcia empieza cada año con un déficit de 400 hectómetros cúbicos de agua y, pese a ello, no se plantea restricciones porque desde hace tiempo ha adoptado medidas: modernización de los regadíos, desalación, depuración y reutilización de agua regenerada y, evidentemente, el trasvase Tajo-Segura. Con un gasto que apenas supone el 3% del agua consumida anualmente en el conjunto del país, se produce una cuarta parte de las frutas y hortalizas que genera el campo español.

El presidente murciano, Fernando López Miras, participó este jueves en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, que Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa han organizado en Valencia, y puso sobre la mesa uno de los debates que más polémica genera en las regiones mediterráneas… aunque suele exacerbarse cuando se producen episodios de sequía como los sufridos por Cataluña y Andalucía en los últimos meses y luego el interés decae.

Es por ello que López Miras planteó la necesidad de un gran Pacto Nacional del Agua alejado de la ideología y basado en el “diálogo, el rigor y la ciencia”, precisamente lo que más se echa en falta siempre que se ha suscitado este problema en España. La península tiene una creciente escasez de agua y esta situación empeorará con el cambio climático, pero además el agua existente está mal repartida, con una cuenca mediterránea muy necesitada y una situación mucho menos grave en Madrid y el norte del país.

Ahora que PSOE y PP se han animado a cerrar su primer gran pacto a cuenta del CGPJ, no estaría de más que abordaran también de forma conjunta la política hidráulica. No en vano, nada hace prever que la situación mejorará, más bien al contrario. Y los barones de ambos partidos tampoco tienen una posición común al respecto: recordemos, por ejemplo, la guerra entre el castellano-manchego García-Page y el valenciano Puig hace poco más de dos años.

El objetivo debería ser que los medios no titulemos nunca más con el manido ‘Vuelve la guerra del agua’. Murcia ha hecho avances importantes, porque casi el 50% del agua que consume ya proviene del subsuelo y además ha conseguido con una red de 100 depuradoras y medio centenar de estaciones de bombeo reutilizar el agua regenerada. Mientras no eche a andar el imprescindible pacto nacional, ese es el camino, tomar medidas adaptadas a la realidad y necesidades locales. Pero no en todos los territorios se ha hecho ese trabajo. Cataluña es un ejemplo de despilfarro que tiene poca explicación: una cuarta parte del agua se pierde cada año por deficiencias en las canalizaciones.