La multa que puede poner Hacienda por hacer Bizum

Multa de Hacienda por hacer bizum

El Bizum ya se ha convertido en una de las aplicaciones de pago instantáneo más utilizadas en España. Ya cuenta con más de 10 millones de usuarios, haciendo competencia a pay-pal, motivo por el que nació la iniciativa en 2016 gracias a la colaboración de muchas entidades. Es una de las formas más utilizadas entre los jóvenes para pagar la cuenta cuando hacen reuniones de varias personas, ya que es la manera más fácil de hacer los pagos cuando el pago no se puede dividir en varias partes.

El control de Hacienda

Debido a que esta aplicación mueve millones de euros anualmente, hacienda ha tenido que intervenir para controlar que no se comete ningún movimiento fraudulento de dinero que impliquen delitos. Los movimientos de dinero necesitan tener un control por parte de la administración, ya que es la que tiene que decidir si el traspaso de dinero es lícito o no. Si consideran que la operación no es legal o no está bajo los estándares que marcan, pueden imponer una sanción y se procederá al pago de una multa.

Qué cantidad puedo enviar y recibir

La cantidad mínima para enviar y recibir es de 50 céntimos, y el máximo es de 1.000 euros, hasta llegar a los 5.000 euros al mes. El máximo de operaciones que se pueden realizar es 60 al día y al mes. Los problemas llegan porque según la Ley General Tributaria, los bancos tienen la "obligación de ofrecer a la Administración tributaria todos los datos informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas".

Si la cantidad que se emite o se recibe supera la cifra de 10.000 euros, habrá que justificarla en la declaración de la renta. La multa por incumplir los requisitos de Hacienda va desde los 600 euros hasta el 50% de la cantidad enviada. Cuando no se desconozca el origen del dinero, la multa asciende a los 60.000 euros cuando el delito de esta índole sea más leve, y hasta los 150.000 euros cuando sea más grave.