Dabiz Muñoz no llevará DiverXO a La Finca tras una inversión de 14 millones de euros

El cocinero Dabiz Muñoz da marca atrás y, finalmente, no llevará su restaurante DiverXO a La Finca, la exclusiva urbanización situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras proyectar una inversión de hasta 14 millones de euros en las obras de este nuevo restaurante a principios de año, según ha informado el cocinero este viernes en su cuenta de Instagram. "Tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria", ha asegurado Muñoz, añadiendo que el nuevo restaurante tiene ser "icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras".

"Desde hoy ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño", ha puntualizado el considerado durante los tres últimos años como el mejor cocinero del mundo. "Ahora más que nunca, lo mejor está por llegar, todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión", han sentenciado en un mensaje en la red social al que tuvo acceso Europa Press.

A principios de año, fue el mismo Muñoz quien anunció durante la celebración del congreso gastronómico Madrid Fusión que la nueva apertura del restaurante haría del local "el mejor restaurante de todos" y que contaría con una inversión de "entre 12 y 14 millones de euros en total, entre las obras y la construcción del edificio". Para hacerlo posible, Muñoz se alió con La Finca, empresa fundada por la familia García Cereceda desde donde se iban aencargar de las infraestructuras, esto eran, el terreno y la obra. DiverXO abrió en 2007 en la calle Bravo Murillo de Madrid para en 2014, siete años después, y con tres estrellas Michelín, trasladarse al Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding.