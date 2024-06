Estas son las zonas costeras españolas más caras y más baratas para veranear este año

Provincias costeras más caras y más baratas para viajar este verano / Europa Press

Llega el verano y pensamos en la playa, los apartamentos con vistas al mar, los amaneceres y atardeceres con una buena puesta de sol y un buen restaurante en primera línea de playa. Por ello Rastreator, el comparador de viajes, ha hecho un ránking de las provincias costeras más caras y más baratas para viajar este verano. Cabe destacar que hacer un viaje durante una semana en España se ha encarecido notablemente, lo que supone una gran inversión debido al incremento del coste de vida.

Las más económicas y las más caras

Las Palmas es la provincia más barata para viajar este verano, con un precio medio de 854 euros. Le siguen Murcia y Granada, con un coste medio de 876 euros y 894 euros respectivamente. Entre las más caras se encuentra Cádiz, con un precio medio de 1.717 euros, de la que no se quedan muy separadas Barcelona (1.683 euros) y La Coruña (1.599 euros).

Los precios de los hoteles

Al planificar un viaje, nos damos cuenta de que lo que pensamos que va a ser lo más caro, en verdad es lo más barato. Los alojamientos son la parte que más desembolso de dinero implica. Este verano reservar un hotel es un 3% más caro que en 2022.

Granada es la provincia en la que más barato sale alojarse durante las vacaciones, por un precio medio de 328 euros durante una semana en un hotel de tres estrellas en el centro de la ciudad. A esta ciudad le siguen Murcia (359 €), Las Palmas (366 €), Santa Cruz de Tenerife (446 €) y Girona (756 €). En el lado contrario, Cádiz, Barcelona, La Coruña, Vizcaya y las Islas Baleares se sitúan como las zonas costeras con los hoteles más caros, con precios que no bajan de los 850 euros a la semana.

Para buscar alternativas a los hoteles, los españoles han optado por ir a las casas de los familiares o amigos, ir a apartamentos, campings u hoteles con todo incluido. A su vez, hay que tener en cuenta la ubicación del hotel, ya que reservar una habitación que esté más alejada de la playa puede suponer un ahorro del 35%, lo que en algunas zonas como Murcia puede ascender hasta un descuento del 69%.

Alquiler de coches

Alquilar un coche en Canarias es muy económico y supone un gasto de 118 euros durante una semana, un 36% menos que la media. Alicante y Vizcaya ofrecen precios similares, mientras que Granada, Girona y Tarragona fijan precios por encima de los 230 euros, siendo las zonas donde más caro sale alquilar un coche. El precio puede variar por la zona de recogerlo, por la edad del conductor y por los años del carnet de conducir.

Granada y Barcelona en la restauración

Granada ha vuelto a liderar el podio como la provincia más barata para disfrutar de la gastronomía, ya que comer en un barrio céntrico supone 34 euros por persona. Por otro lado, Barcelona también gana en ser la más cara donde comer, superando la media en un 29%.

Noticias relacionadas

Los jóvenes entre 25 y 34 años son los más afectados por el encarecimiento del nivel de vida, porque no tienen la suficiente independencia económica. Por ello, han decidido acortar la duración de las vacaciones y cambiar su plan de vacaciones. Esto no afecta tanto a las personas de entre 45 y 54 años, de los cuales el 51% asegura que la situación no ha influido en sus planes vacacionales, puesto que tienen mejor capacidad económica.

El resultado final del estudio recalca que una semana de vacaciones en agosto, con un hotel de tres estrellas, cuesta alrededor de 1,323 euros, un 10% más que en 2021.