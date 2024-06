El impuesto de sucesiones se elimina en esta comunidad: no tendrás que pagar por recibir tu herencia

Rueda jura su cargo como presidente de la Xunta / LAVANDEIRA JR

1 Se lee en minutos P. G.



El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) es un tributo que grava la transferencia de bienes y derechos entre personas físicas. Si heredamos de alguien, debemos pagar el impuesto en su modalidad de Sucesiones, mientras que si alguien nos regala un bien, se paga en su modalidad de Donaciones.

Algunas comunidades autónomas han decidido avanzar hacia la reducción y eliminación de este impuesto. En el caso de Galicia, la Xunta ha aprobado una nueva medida que reduce este tributo para parientes de tercer grado, conocidos como "colaterales". Este grupo incluye a herederos como hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos y nueras. Con esta modificación, no tendrán que tributar por herencias de hasta 25.000 euros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al consejero de Hacienda, Miguel Corgos, anunciaron esta medida en una rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Con esta reforma, se incrementa el límite monetario a partir del cual se debe pagar el impuesto: anteriormente era de 16.000 euros para hermanos y de 8.000 euros para otros familiares.

Beneficiarios de la reducción del ISD

Según la Xunta de Galicia, "los familiares colaterales no tendrán que pagar el Impuesto de Sucesiones en las herencias de hasta 25.000 euros". Esto significa que hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, yernos y nueras no tendrán que pagar el tributo si la herencia no supera esa cantidad.

Noticias relacionadas

El gobierno autonómico ha señalado que "por un lado, se va a unificar la reducción independientemente del parentesco con la persona fallecida, de manera que la reducción sea del mismo importe, ya sea una hermana o una sobrina, por ejemplo". Además, se aumentará la reducción hasta los 25.000 euros, "lo que supondrá una disminución del 56% para los hermanos y de casi un 213% para el resto de los parientes del grupo".

Gracias a esta nueva modificación, Galicia se posiciona como la cuarta comunidad autónoma con menor carga impositiva sobre las herencias en España. Desde 2016, ha introducido diversas reformas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, beneficiando a 813.500 personas.