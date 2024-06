Criteria quiere saltar sin defensa

2 Se lee en minutos



Ángel Simón, el consejero delegado de CriteriaCaixa

El brazo instrumental de Fundación Caixa no invertirá en un sector declarado estratégico por la Unión Europea. Un no rotundo fue la respuesta que dio Ángel Simón, consejero delegado de Criteria, tras realizarle esta pregunta. La industria de Defensa no entra en los preceptos inversores ni de valores de la nueva estrategia de Caixa. Que el presidente de Indra, Marc Mutra, sea patrono de la Fundación Caixa, tampoco ha influido. Solo una empresa, Naturgy, sale específicamente citada en el plan estratégico de la compañía, expuesto en la presentación realizada este lunes por Simón e Isidre Fainé, presidente de Caixa y Criteria, ante un nutrido grupo de personalidades empresariales, académicos y periodistas, en la sede la Fundación en Barcelona.

En las primeras filas del acto destacaban el presidente de la Gasista, Francisco Reynés; el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá; el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Colonial, Juan José Brugera; y el presidente de Saba, Salvador Alemany. Compañías, todas ellas, participadas por Criteria. Junto a ellos, el abogado Miquel Roca Junyent, una de las personas que más controlan el mapa empresarial catalán y español, que ejerce de secretario del Consejo de Administración de Banc Sabadell y es consejero de Abertis y de Aigües de Barcelona, donde Criteria mantiene el 15% con la esperanza de poder aumentar su participación.

Noticias relacionadas

Naturgy, donde Criteria mantiene el 26,71%, debe ser el eje de la inversión de la cartera estratégica, para lograr “un plan de creación de valor”, que se ha visto afectado en la última semana con la retirada de las intenciones de la empresa emiratí Taqa para comprar un 40%. Las acciones de Naturgy caen un 22% en lo que va de año. ¿Representa que Criteria tiene intenciones de aumentar la participación en Naturgy? Salvo que no existan importantes desinversiones, no. La cartera estratégica de Criteria (banca, energía, telecos y utilities) representa un 74% (19.980 millones en activos) del grupo; pero espera que representen un 55% en 2030 (22.000 millones) según el plan presentado ayer. Un 10% de Naturgy vale hoy en bolsa 2.000 millones.

El ambicioso plan de Simón

El ambicioso plan expuesto por Simón pretende que en 2030 el valor bruto de los activos de Criteria llegue a los 40.000 millones frente a los 27.000 actuales. Los dividendos a la Fundación pasarán de 400 a 700 millones y la tasa de retorno prevista de las inversiones del 3% hasta el 10%. ¿Por dónde vendrán las inversiones nuevas? Con un aumento de la cartera diversificada, que se concentrará de las 90 participaciones actuales -representan 3.510 millones- a unas 25/30 empresas de tecnología, farma y distribución, cotizadas, nacionales e internacionales, que representarán 10.000 millones, un 25% de la cartera. Junto a ellos, aumentar el peso de los fondos de capital riesgo para empresas de nueva o reciente creación, que se movería de 810 a 4.000 millones, un 3% a 10% del total. Un porcentaje que mantendría el inmobiliario.