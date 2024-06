Convocatoria para el Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social: hasta 2.500 plazas

Nueva convocatoria para / Europa Press

El BOE ha aprobado la resolución del 25 de mayo de 2024 por la que se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social.

Es una oportunidad que corresponde a la Oferta de Empleo Público para el año 2023, que es la mayor de la historia. Puedes desempeñar la carrera en diferentes áreas de la Administración Pública con el objetivo de mejorar la vida de millones de personas. Entre las opciones de trabajo están gestionar las prestaciones del IMV, la jubilación, ser médico inspector y atender a trabajadores para aspectos de su vida laboral.

Plazas disponibles

El 5 de junio se publicó la nueva convocatoria de Administrativo de la Seguridad Social por el Turno Libre:

2.500 plazas para el ingreso en el Cuerpo Administrativo por el sistema de acceso libre

1.421 plazas de acceso por el sistema de promoción interna

De las 1.421 plazas mencionadas, 121 pertenecen a las no cubiertas en la convocatoria de 2021, 650 a las no cubiertas en 2022, y 650 plazas no cubiertas el 11 de julio.

De las 1.421 plazas de acceso por promoción interna, 76 se destinan a las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%

De las 2.500 plazas de acceso libre, 125 corresponden a las personas con discapacidad igual o superior al 33%

Requisitos

Nacionalidad : española, de un país miembro de la UE, cónyuge de españoles o país miembro de la UE

Edad : tener 16 y no superar la edad de jubilación

Habilitación : no haber recibido un expediente disciplinario de cualquier Administración Pública

Titulación: tener el título de Bachiller o Técnico.

Presentación de solicitudes

Para poder presentarte a esta convocatoria hay que hacerlo de la siguiente manera:

Se realiza a través de la vía electrónica modelo 790 al que se puede acceder a través del Punto de Acceso General y siguiendo las instrucciones que se detallan en el anexo IV

Plazo de 20 días hábiles desde el día en el que se publicó la convocatoria en el BOE (5 de junio 2024)

Pagar la tasa que corresponda

El examen de Administración de la Seguridad Social por Turno Libre constará de una parte teórica de 70 preguntas y un supuesto práctico de 15 preguntas. El tiempo para realizarlo serán 120 minutos. El proceso de selección se hará mediante oposición para los que se presenten por el sistema general de acceso libre y mediante oposición y concurso para los que se presente por el sistema de promoción interna.