Puig deberá esperar a diciembre: los analistas creen que su entrada en el Ibex sería prematura

Dos veces al año, en diciembre y en junio, el Comité Asesor Técnico (CAT) se reúne para revisar la composición del Ibex 35. En los últimos dos encuentros no se ejecutó ningún cambio y, según los analistas, este miércoles 12 de junio se mantendrán los 35 valores que a día de hoy conforman el selectivo. De cumplirse esta hipótesis, Puig deberá esperar a diciembre para cumplir con los requisitos exigidos y así entrar en el Ibex 35. La compañía de perfumerías sustituiría a Meliá Hoteles, la firma que ahora mismo peligra debido a su bajo volumen de negociación.

Puig necesita cumplir tres condiciones para entrar en el Ibex 35. El CAT computa el volumen de contratación en euros en el mercado de órdenes durante el periodo de control, que corresponden a los seis meses previos a la reunión. Al mismo tiempo, es necesario que haya cotizado un tercio de las sesiones totales y su capitalización media debe superar al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el mencionado periodo de control. De todos estos requisitos, la compañía de Marc Puig solo incumple el relativo a las sesiones cotizadas, ya que saltó al parqué el pasado 3 de mayo y cuenta con una capitalización bursátil de 3.860 millones de euros. "De momento, su incorporación parece prematura. Estrictamente, el valor no cumple con los mínimos exigidos para su inclusión", apuntan los analistas de Bankinter. "Aunque sí parece que Puigpodría entrar, en mi opinión, lo normal sería que esperaran unos meses a incluirla, ya que acaba de empezar a cotizar", explica el director de inversión colectiva de Link Securities, Juan José Fernández.

Aunque no es probable que el CAT se salte sus propias normas y plantee una excepción con Puig en la reunión de este mes, la compañía no tendrá problemas para entrar en el Ibex en diciembre. Su volumen negociado la sitúa entre las 35 más líquidas y su capitalización bursátil ajustada a 'free-float' la situaría en el puesto 18 del índice. Esta es la razón por la que los analistas de Renta 4 discrepan y creen que existen posibilidades de ver cambios en el Ibex en junio "a pesar de no cumplir con el requisito de haber cotizado al menos un tercio del periodo del cómputo (esto es, 2 de los 6 meses)", asegura el analista de la casa de análisis, Iván San Félix Carbajo. Y su inclusión permitiría dar presencia a sectores que todavía no están representados, como es el caso del consumo. El último cambio fue a finales de 2022, cuando Logista entró por PharmaMar y permitió incluir a la logística en el Ibex. Puig hizo sonar la campana en la Bolsa de Barcelona con una subida de más de un 4%, un valor cercano a los 14.000 millones de euros que convirtió su salto al parqué en el mayor del año en Europa y la esperanza de captar cerca de 3.000 euros.

Meliá, con más papeletas para salir

En lo que todos los analistas coinciden es en que el valor con mayor riesgo de salida es Meliá Hoteles. "Meliá sigue incumpliendo el requisito de capitalización, pero el comité prioriza los volúmenes", señalan desde Bankinter. Es la segunda vez que cotiza en el Ibex: entró en el selectivo en 2016 después de 13 años, cuando permaneció entre los 35 valores bajo el nombre de Sol Meliá entre 1997 y 2003. Ahora, cuenta con una capitalización de 1.710 millones de euros y cada título cotiza a 7,77 euros. "Es el valor menos líquido. Su volúmenes de negocio son los más bajos de la tabla", expone el analista de iBroker, Antonio Castelo.

El segundo candidato por detrás de la hotelera es Logista. "Son valores pequeños, con una participación accionarial importante", continúa Castelo. En el último caso, Imperial Brands controla el 50% del accionariado y le sigue Fernando Masaveu Herrero con el 5,2% y Fidelity Investments con otro 3%, mientras que la mayor parte del capital de Meliá pertenece a los Escarrer a través de una acción concertada (48,9%) y de Gabriel Escarrer, fundador y presidente honorario de la compañía (5,2%). Por último, existía la posibilidad de que Puig sustituyese a Naturgy si prosperaba la oferta pública de adquisición (opa) conjunta, aunque tras la ruptura de negociaciones entre la emiratí Taqa y Criteria Caixa esta opción ha quedado en el aire.