OCU y CECU advierten de que la fusión de Air Europa e IAG aumentará el precio de los vuelos

Un avión de Iberia y otro Air Europa en las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

1 Se lee en minutos P. G.



La fusión anunciada entre Air Europa e IAG, que incluye grandes aerolíneas como Iberia, Vueling y British Airways, es motivo de preocupación para la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Organización de Consumidores y Usurios (OCU). Las asociaciones advierten a la Comisión Europea que esta fusión disminuirá la libre competencia, reduciendo así la oferta y provocando un aumento en los precios de los billetes y una reducción en el número de conexiones. Estas circunstancias son especialmente perjudiciales en un contexto de empobrecimiento de las familias debido al aumento del IPC, que ha acumulado un incremento del 16% en los últimos tres años.

Este año, las cinco compañías más importantes del mercado, incluyendo a Ryanair, IAG, Lufthansa, KLM-Air France y easyJet, controlarán el 73% del mercado, un aumento del 47% desde 2005. La fusión anunciada solo aumentaría la cuota de mercado de los principales operadores. Con menos competencia, las aerolíneas tendrán menos incentivos para ofrecer a los consumidores más opciones, mejor calidad y una relación calidad-precio adecuada. Ante el vertiginoso aumento de las tarifas aéreas el pasado verano, CECU y OCU instan a la Comisión Europea a no ceder a los intereses particulares de las compañías aéreas y a centrarse en las necesidades de los consumidores.

Noticias relacionadas

Las asociaciones europeas de consumidores se han dirigido a los comisarios Margrethe Vestager y Didier Reynders para expresarles sus preocupaciones sobre la reducción del número de aerolíneas en el mercado europeo debido a las sucesivas fusiones y el consecuente daño para los consumidores europeos.

"Cuando las aerolíneas se fusionan, se reduce la competencia en el mercado y es muy probable que aumenten los precios de los vuelos. En un momento en que los consumidores prestan especial atención a su economía doméstica, las fusiones no suelen ser buenas noticias, más bien lo contrario. La Comisión Europea debe centrarse en los intereses de los pasajeros y no en las demandas de las aerolíneas sobre lo que necesitan para consolidarse y competir en el mercado global. Las aerolíneas, en general, y las compañías europeas, en particular, estarán mejor posicionadas para competir de manera más efectiva en los mercados mundiales si se enfrentan a una competencia real y satisfacen las necesidades reales de los consumidores."